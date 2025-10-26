Maioria dos feriados de 2026 cairá em dias úteis

O ano de 2026 promete ser generoso para quem gosta e pode viajar ou descansar nos feriados. Ao todo, 18 feriados ou pontos facultativos cairão em dias úteis, o que aumenta as chances de folgas prolongadas.

Sete dessas datas estarão em segundas ou sextas-feiras, como o Dia do Trabalho (1 de maio, sexta) e a Independência do Brasil (7 de setembro, segunda), permitindo feriadões automáticos. Já a Confraternização Universal (1 de janeiro, quinta) e Tiradentes (21 de abril, terça) podem render folgas maiores com apenas um dia de emenda. A informação é do Metrópoles.

A lista oficial inclui ainda,: Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro, cairá na segunda), Finados (2 de novembro, segunda). Já dia 1 de Agosto, aniversário de Bauru, será em um sábado e Proclamação da República (15 de novembro), domingo.