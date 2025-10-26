TCE: Bauru tem baixo desempenho em gestão pública e repete nota C

Bauru voltou a apresentar desempenho ruim no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). Com nota C, o município foi classificado como de baixo nível de adequação, obtendo resultado igual ou inferior a 49,9% da pontuação máxima. O levantamento de 2025 leva em conta dados referentes ao exercício de 2024 e mede a eficiência das prefeituras paulistas em diversas áreas, como saúde, educação, planejamento, meio ambiente, segurança e gestão fiscal. De acordo com o relatório, os piores resultados de Bauru foram registrados em planejamento (C), meio ambiente (C) e segurança na cidade - Defesa Civil (C). Já as áreas de educação (C ), gestão fiscal (C ), tecnologia da informação (C ) e saúde (B) tiveram desempenho um pouco melhor, mas ainda distante do patamar considerado satisfatório pelo tribunal. A série histórica do indicador, criado em 2015, mostra que a efetividade da gestão municipal vem caindo nos últimos anos. De 2015 a 2019, Bauru obteve nota B, sinal de boa adequação. Em 2020, caiu para C , e, desde 2021, permanece com C, sem conseguir reverter a tendência de queda.

O desempenho insatisfatório deixou o município fora da lista de cidades premiadas pelo TCE-SP durante a cerimônia de comemoração dos dez anos do IEG-M, realizada na capital paulista em 13 de outubro. O evento reconheceu 25 municípios paulistas por boas práticas de gestão pública, entre eles Espírito Santo do Turvo (B), Cafelândia (B), Lins (B) e Botucatu (C ). Na comparação com cidades paulistas de porte semelhante, a posição de Bauru também é desfavorável. Praia Grande, por exemplo, alcançou nota B, enquanto Piracicaba, Santos, Mauá, Diadema e Franca ficaram com C .