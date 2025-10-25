A ‘dança’ dos dentes não para!

Osso perdoa, esquece e não fica magoado. Ossos se remodelam em períodos de 5 a 10 anos. Alguém com 70, já teve 7 a 10 esqueletos, usando o outro como molde. A cobra poderia acumular seus couros que trocam, mas não podemos colecionar nossos esqueletos.

A remodelação constante dá uma grande capacidade adaptativa aos ossos que são resilientes apesar da estrutura mineralizada. Parecem borrachas firmes e não pedras ou cristais. Osso é flexível e se todas as mentes fossem assim, o perdão seria moeda corrente entre nós.

Dentes se quebrarem, cariarem, mancharem ou reabsorverem, será para sempre. Ficam magoados a vida inteira, deixando marcas para um observador atento. Os dentes, apesar de toda rigidez, tem um mínimo de flexibilidade. O esmalte é a parte mais cristalina e inflexível do corpo. A dentina tem uma boa parte orgânica (40%) o que lhe dá uma certa flexibilidade.

Apesar da inflexibilidade, o dente tem que ceder alguma coisa, pois recebe muitas forças mastigatórias e externas. Tem que ter um pouco de adaptabilidade, mas se depender do esmalte e da dentina, será muito pouco.

Mas, revestindo as raízes, temos uma camada muito fina e muito importante, tipo camadas de tinta, que é o cemento. Metade é parte orgânica e a outra, de sais minerais. Ele liga e religa as fibras do amortecedor profissional de forças dos dentes ou ligamento periodontal. De um lado o cemento, do outro lado do amortecedor, o osso fasciculado que reveste a cavidade onde está o dente ou alvéolo.