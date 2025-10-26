26 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
PETS

Festa de Halloween reúne tutores e pets neste domingo em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Agência L'Acqua
'Encontro Pet - Halloween' será neste domingo (26), no Boulevard Shopping
'Encontro Pet - Halloween' será neste domingo (26), no Boulevard Shopping

Outubro é conhecido por ser o mês do Halloween, época marcada pela famosa frase "Gostosuras ou travessuras?". No Boulevard Shopping, a programação especial está garantida e, claro que os pets não poderiam ficar de fora. Neste domingo (26), será realizado o "Encontro Pet Halloween", evento temático, gratuito e aberto ao público.

A ação será das 15h às 17h, no Aonet Coworking, localizado no piso L2 do centro de compras. Para "entrar na brincadeira", a sugestão é que os pets estejam fantasiados, acompanhados da fantasia de seus tutores. A Spert - empresa de Santa Cruz do Rio Pardo -, especializada em alimentação para pet - é a patrocinadora oficial do evento. No dia, a marca distribuirá amostras grátis de seus produtos e fará sorteio de brindes para os que estiverem presentes.

Além disso, o Tio Petisco e sua equipe também estarão presentes, apresentando seus animais não convencionais. Os visitantes poderão interagir e registrar fotos e vídeos com os animais. O Dougão - Estética Animal fará o embelezamento gratuito em cães, com a aplicação de adereços, laços e tintura de pelos específica para os animais.

O "Encontro Pet" conta ainda com uma ação especial da ONG Arca da Fé. Durante todo o evento, os voluntários da organização estarão no local com cães e gatos disponíveis para adoção.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários