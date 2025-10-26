Festa de Halloween reúne tutores e pets neste domingo em Bauru

Outubro é conhecido por ser o mês do Halloween, época marcada pela famosa frase "Gostosuras ou travessuras?". No Boulevard Shopping, a programação especial está garantida e, claro que os pets não poderiam ficar de fora. Neste domingo (26), será realizado o "Encontro Pet Halloween", evento temático, gratuito e aberto ao público.

A ação será das 15h às 17h, no Aonet Coworking, localizado no piso L2 do centro de compras. Para "entrar na brincadeira", a sugestão é que os pets estejam fantasiados, acompanhados da fantasia de seus tutores. A Spert - empresa de Santa Cruz do Rio Pardo -, especializada em alimentação para pet - é a patrocinadora oficial do evento. No dia, a marca distribuirá amostras grátis de seus produtos e fará sorteio de brindes para os que estiverem presentes.

Além disso, o Tio Petisco e sua equipe também estarão presentes, apresentando seus animais não convencionais. Os visitantes poderão interagir e registrar fotos e vídeos com os animais. O Dougão - Estética Animal fará o embelezamento gratuito em cães, com a aplicação de adereços, laços e tintura de pelos específica para os animais.