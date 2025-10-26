ONG obtém decisão que obriga ações contra mortes de animais

A Justiça de Bauru condenou e depois manteve (em recurso) a decisão que obriga o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e a concessionária Eixo SP a realizar estudos e implantar medidas para reduzir os atropelamentos de animais silvestres na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225). O prazo para a execução das ações é de um ano após a conclusão dos estudos, sob pena de multa diária.

A decisão, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Bauru, foi tomada no âmbito de uma ação civil pública movida pela ONG Naturae Vitae - Sociedade de Proteção Animal e Ambiental, que denunciou a omissão do poder público e das concessionárias na proteção da fauna ao longo do trecho entre Itirapina e Bauru — área de Cerrado com presença de espécies ameaçadas, como a onça-parda - por onde passam aproximadamente 68 mil veículos por dia.

Segundo a entidade, a falta de passagens de fauna e de medidas adequadas de segurança tem causado atropelamentos frequentes e configurado dano ambiental. Entre os anos de 2020 a 2023 foram atropelados 1920 animais. O juiz José Renato da Silva Ribeiro, responsável pela sentença inicial, reconheceu a responsabilidade solidária do poder público e da concessionária atual pela prevenção e mitigação dos danos ambientais, destacando que a rodovia é bem público e que a obrigação de proteção ambiental é objetiva — ou seja, independe de culpa.