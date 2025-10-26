Repartições públicas fecham na segunda pelo Dia do Servidor

As repartições públicas, tanto municipais quanto estaduais e federais, não funcionarão nesta segunda (27) em razão do Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 (terça). Prefeitura, Estado e União anteciparam o ponto facultativo para segunda-feira.

Saúde emergencial

Os atendimentos médicos de urgência e emergência serão realizados de forma ininterrupta pelo Pronto Socorro Central (PSC), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Bela Vista, Mary Dota, Ipiranga e Geisel/Redentor. As Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e demais serviços funcionaram até esta sexta-feira (24), no horário normal de atendimento de cada unidade, e retornam na terça-feira (28), às 8h.