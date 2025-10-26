Repartições públicas fecham na segunda pelo Dia do Servidor

As repartições públicas, tanto municipais quanto estaduais e federais, não funcionarão nesta segunda (27) em razão do Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 (terça). Prefeitura, Estado e União anteciparam o ponto facultativo para segunda-feira.
Saúde emergencial
Os atendimentos médicos de urgência e emergência serão realizados de forma ininterrupta pelo Pronto Socorro Central (PSC), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Bela Vista, Mary Dota, Ipiranga e Geisel/Redentor. As Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e demais serviços funcionaram até esta sexta-feira (24), no horário normal de atendimento de cada unidade, e retornam na terça-feira (28), às 8h.
Coleta de lixo
A Emdurb informa que ficam mantidos os serviços de Coleta de Lixo Orgânico, Terminal Rodoviário e Aeródromo, Fiscalização de Trânsito (GOT), Implantação e Manutenção Semafórica, Manutenção de Veículos, Cemitérios Municipais e Funerária.
O sistema de transporte coletivo operará normalmente com tabela horária de dia útil para a segunda-feira (27).
Conselho tutelar
O Conselho Tutelar atende em sistema de plantão todos os dias, inclusive feriados, pelo telefone (14) 98187-3487.
Já a Câmara Municipal de Bauru resolveu emendar o final de semana com a data comemorativa do dia 28 e não vai abrir na segunda nem na terça-feira. Com o 'final de semana de 4 dias', a sessão da Câmara fica transferida para quarta-feira (29).