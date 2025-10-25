Du Mauad: quem tem o caminho mais fácil?

Os últimos 10 jogos de Palmeiras e Flamengo no Brasileirão...
Reta final do famoso campeonato por pontos corridos. Aquele que tem a preferência de muita gente (não a minha). Intermináveis 38 rodadas pra definir quem é o campeão. E sem uma decisão! Ahhh mas os adeptos dizem que tem sim. Eles dizem: “Flamengo e Palmeiras domingo passado (19) foi uma final antecipada”. Balela. Que decisão é essa que o vencedor do jogo não é o campeão? Parem com isso. Nada supera a emoção do mata-mata e de uma final de verdade. Como não temos isso no Brasileirão, nos resta imaginar qual dos 2 verdadeiros candidatos (o Verdão ou o Fla) terá um caminho mais fácil pra conquistar o título dessa temporada. Com os mesmos 61 pontos antes do início da 30ª rodada, que acontece nesse sábado (25) e domingo (26), ambas as equipes terão 10 jogos pela frente. Vamos conferir a reta final de cada um...
O vice-líder Flamengo (tem uma vitória a menos) irá enfrentar pela ordem: Fortaleza (fora), Sport (casa), São Paulo (F), Santos (C), Sport (F), Fluminense (F), Red Bull (C), Atlético-MG (F), Ceará (C) e Mirassol (F). Complicado mesmo apenas o clássico com o Flu e jogo em Minas com o Galo (rival histórico). Já a sequência do Palmeiras é a seguinte: Cruzeiro (casa), Juventude (fora), Santos (C), Mirassol (F), Santos (F), Atlético-MG (F), Fluminense (C), Grêmio (F), Vitória (C) e Ceará (F). Inegável que o Verdão tem um caminho bem mais difícil. As partidas contra o Santos (que precisa vencer pra não entrar no Z4) e os clássicos contra Cruzeiro, Galo e Grêmio serão jogos duríssimos...
Pela lógica, a “estrada” do Flamengo está em melhores condições. Na análise fria, o Palmeiras terá muita dificuldade pra conseguir o mesmo número de pontos do rival nesses últimos 10 jogos. Existe uma situação que pode mudar tudo: uma desclassificação na Libertadores pode abalar a confiança e jogar o favoritismo pro outro lado. Vamos ver quem levará a melhor nesse final de Brasileirão...
Se a NFL acabasse hoje...
Estamos a caminho da metade da temporada da NFL. A Semana 8 termina na segunda (27) com Chiefs x Commanders no Monday Night Football. Ao longo de toda a temporada regular, as equipes fazem 17 jogos. As 7 franquias com as melhores campanhas em cada Conferência avançam. Estes 14 times disputam os playoffs até chegarem ao tão sonhado Super Bowl. Se a NFL terminasse após o encerramento da Semana 7, teríamos os seguintes classificados e os respectivos confrontos:
Pela Conferência Americana o Indianapolis Colts (que tem a melhor campanha com 6 vitórias e apenas 1 derrota) estaria classificado e com folga na 1ª semana de playoff. Os jogos de Wild Card teriam: New England Patriots (2ª melhor campanha) vs Jacksonville Jaguars (7ª), Denver Broncos (3ª) vs Los Angeles Chargers (6ª) e Pittsburgh Steelers (4ª vs Buffalo Bills (5ª). Na Conferência Nacional o Green Bay Packers é a surpresa com a melhor campanha. O Wild Card: San Francisco 49ers (2ª) vs Los Angeles Rams (7º), Philadelphia Eagles (3ª) vs Seattle Seahawks (6ª) e Tampa Bay Buccaneers (4ª) vs Detroit Lions (5ª)...
Tem muita coisa pra acontecer ainda, mas já vou cravar os 4 favoritos ao título: Colts, Eagles, Buccs e 49ers. Não escapa disso. Podem apostar...
Momento Maguila
O SALVE de hoje vai pra equipe da Pegoraro Engenharia, que fez todo o projeto do novo CT do Noroeste. Um grande abraço pro Eduardo Pegoraro, André Pavan, Pereira, Eloá, Larissa, Ana, Aline, Gleison e Hudson.
