Du Mauad: quem tem o caminho mais fácil?

Os últimos 10 jogos de Palmeiras e Flamengo no Brasileirão...

Reta final do famoso campeonato por pontos corridos. Aquele que tem a preferência de muita gente (não a minha). Intermináveis 38 rodadas pra definir quem é o campeão. E sem uma decisão! Ahhh mas os adeptos dizem que tem sim. Eles dizem: “Flamengo e Palmeiras domingo passado (19) foi uma final antecipada”. Balela. Que decisão é essa que o vencedor do jogo não é o campeão? Parem com isso. Nada supera a emoção do mata-mata e de uma final de verdade. Como não temos isso no Brasileirão, nos resta imaginar qual dos 2 verdadeiros candidatos (o Verdão ou o Fla) terá um caminho mais fácil pra conquistar o título dessa temporada. Com os mesmos 61 pontos antes do início da 30ª rodada, que acontece nesse sábado (25) e domingo (26), ambas as equipes terão 10 jogos pela frente. Vamos conferir a reta final de cada um...

O vice-líder Flamengo (tem uma vitória a menos) irá enfrentar pela ordem: Fortaleza (fora), Sport (casa), São Paulo (F), Santos (C), Sport (F), Fluminense (F), Red Bull (C), Atlético-MG (F), Ceará (C) e Mirassol (F). Complicado mesmo apenas o clássico com o Flu e jogo em Minas com o Galo (rival histórico). Já a sequência do Palmeiras é a seguinte: Cruzeiro (casa), Juventude (fora), Santos (C), Mirassol (F), Santos (F), Atlético-MG (F), Fluminense (C), Grêmio (F), Vitória (C) e Ceará (F). Inegável que o Verdão tem um caminho bem mais difícil. As partidas contra o Santos (que precisa vencer pra não entrar no Z4) e os clássicos contra Cruzeiro, Galo e Grêmio serão jogos duríssimos...