Entrelinhas

Novo prédio
A notícia sobre a busca de um prédio para ser a nova sede do Poder Legislativo de Bauru já suscita debate e opiniões sobre qual seria a melhor alternativa. Conforme o JC mostra na página 3 desta edição, uma comissão chefiada pela Mesa Diretora visitou e analisou 9 imóveis e, ao final, concluiu que apenas 3 deles poderia ter viabilidade.
Sugestão
Porém, uma das sugestões recebidas pela coluna, nesta sexta-feira (24), vai no sentido contrário. O leitor afirma que o mais lógico é ampliar as instalações no próprio local onde hoje funciona a Câmara, ou seja, a Praça Dom Pedro II. Segundo esse leitor, dá para fazer um anexo, com projeto arquitetônico moderno, com a construção de uma torre de 3 andares, e estacionamento no subsolo.
Afirmação
"Tem espaço sobrando, não é necessário buscar imóveis por aí. Faça-se uma anexo e interliga-se os dois prédios. A Câmara não precisa sair do ótimo local em que está. Não faz sentido. Uma boa arquitetura resolve isso. O mesmo vale para a prefeitura, com todo o espaço que tem a Praça das Cerejeiras", afirma o leitor.
Mudança
Por falar em Câmara Municipal, a sessão legislativa desta segunda-feira (27) foi transferida para quarta-feira (29) em razão do Dia do Servidor Público, celebrado na terça-feira (28). O Legislativo decidiu que segunda e terça serão pontos facultativos, daí a mudança da reunião ordinária semanal da Casa de Leis.
Substituição
O suplente de vereador do Podemos Zezinho do Gás assumirá a cadeira do vereador titular Emerson Construtor (Podemos), que se licenciará por duas sessões, a partir da próxima quarta-feira (29).
Recape
E o vereador Emerson informa que está em conversação com a deputada federal Renata Abreu, uma das lideranças do Podemos nacional, para conseguir recursos para o recapeamento dos bairros Ouro Verde, Granja Cecília e Núcleo José Regino, reconhecendo as limitações financeiras da prefeitura para tais obras.
Partido Novo
O desembargador aposentado Sebastião Coelho e o deputado federal Ricardo Salles estarão em Bauru neste sábado para um encontro regional do Novo, do qual fazem parte. O vereador Eduardo Borgo e a direção do Novo em Bauru farão o evento no Alameda, a partir das 9h. Ontem, o desembargador e o vereador estiveram no programa Café com Política, que pode ser acessado pelo portal do JCNET (www.jcnet.com.br), no ícone Cidade 360, no alto da página principal do site.