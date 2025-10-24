Papai Noel chega ao Bauru Shopping e inaugura o Natal na cidade

O Bauru Shopping será o ponto de partida das celebrações natalinas na cidade e em toda região. No dia 25 de outubro, o empreendimento recebe o Papai Noel e inaugura o “Natal dos Sonhos”, dando início à temporada que une emoção e o espírito acolhedor do Natal.

A celebração começa às 16h, com a Orquestra Sinfônica Municipal, seguida pelo Espetáculo Circense Rogerito, às 16h30. Às 17h, o público poderá conferir uma performance de street dance com a ONG Wise Madness, e, às 17h20, o show do palhaço Faísca vai divertir toda a família. Já às 18h15, será a vez do show infantil 3 Palavrinhas. O Show de Luzes começa às 19h30, e, por fim, o tão esperado momento da chegada do Papai Noel está marcado para as 19h40.

“O Natal é uma das épocas mais especiais do ano e no Bauru Shopping ele ganha um significado ainda mais mágico. É o momento em que celebramos a união, o amor e a alegria em família, valores que estão sempre à frente de tudo que fazemos aqui. A chegada do Papai Noel marca oficialmente o início do Natal em Bauru e em toda a região e queremos que cada um sinta essa emoção ao viver momentos únicos conosco. Além de uma programação repleta de encanto e diversão gratuita para todas as idades, lançaremos também nossa campanha promocional de Natal, que vai presentear nossos clientes com a chance de concorrer a um Volvo EX30 a cada R$ 200 em compras. O Bauru Shopping é, acima de tudo, um shopping para toda a família, com lojas de todos os segmentos, opções de lazer, gastronomia e experiências que tornam esta data ainda mais especial”, afirma Ivan Mouta, gerente geral do Bauru Shopping.