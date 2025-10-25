O que você precisa saber sobre melasma

Bastou você sair no sol sem proteção e pronto: uma mancha acastanhada, um pouco mais escura que sua pele, apareceu? Em geral, isso indica melasma, uma condição crônica da pele que faz com que essas manchas surjam.

Algumas pessoas têm mais predisposição ao melasma, e isso significa que a atenção precisa ser redobrada. A mancha de melasma não é cancerígena, nem contagiosa, mas precisa ser tratada porque afeta muito a autoestima de quem tem.

Outro ponto importante é que, por ter caráter crônico, ela não tem cura, mas com o tratamento certo e feito pelo médico da sua confiança, as manchas amenizam muito - mas podem voltar, caso você não se cuide certinho.