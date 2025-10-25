O que você precisa saber sobre melasma

Bastou você sair no sol sem proteção e pronto: uma mancha acastanhada, um pouco mais escura que sua pele, apareceu? Em geral, isso indica melasma, uma condição crônica da pele que faz com que essas manchas surjam.
Algumas pessoas têm mais predisposição ao melasma, e isso significa que a atenção precisa ser redobrada. A mancha de melasma não é cancerígena, nem contagiosa, mas precisa ser tratada porque afeta muito a autoestima de quem tem.
Outro ponto importante é que, por ter caráter crônico, ela não tem cura, mas com o tratamento certo e feito pelo médico da sua confiança, as manchas amenizam muito - mas podem voltar, caso você não se cuide certinho.
Neste texto, eu falo mais sobre essa condição.
Quem está mais propenso a ter melasma?
São mulheres em idade férti, devido à influência de hormônios como estrogênio e progesterona. Mulheres grávidas estão ainda mais propensas pela questão hormonal, assim como usuárias de anticoncepcionais hormonais ou que fazem terapia de reposição hormonal.
Além disso, pessoas com pele morena ou mais escura (fototipos III a V), como é comum em latino-americanos, asiáticos e árabes - o motivo é a maior produção natural de melanina.
Também, há uma forte predisposição genética - ou seja, quem tem familiares com melasma tem maior risco de desenvolver também. A exposição frequente ao sol, ao calor e até à luz visível (de lâmpadas, computadores e celulares) é um gatilho importante. Portanto, mesmo pessoas fora dos grupos de risco podem desenvolver melasma se tiverem muita exposição solar sem proteção adequada.
Tem cura?
Melasma não tem cura definitiva, mas pode ser controlado e amenizado com tratamentos adequados. Embora as manchas possam desaparecer parcialmente ou se tornar bem mais claras, elas acabam retornando se não houver cuidados contínuos, sobretudo com a exposição ao sol.
Quais são os tratamentos?
O tratamento para melasma precisa ser orientado por um médico dermatologista. Assim, esse profissional vai entender a necessidade da sua pele e oferecer as melhores possibilidades. Para mulheres grávidas ou em lactação, os cuidados são redobrados e alguns tratamentos são liberados apenas após a fase de amamentação.
No geral, os tratamentos mais comuns e indicados são:
Cremes clareadores - Cremes clareadores com ativos como hidroquinona, ácido kójico, niacinamida e retinoides são bastante eficazes, ajudando a reduzir a produção de melanina e clareando as manchas.
Peelings - Peelings químicos, como os de ácido glicólico ou ácido salicílico, promovem a renovação celular, ajudando a melhorar a textura e o tom da pele.
Laser - O laser, como o de Q-switched ou Fraxel, pode atingir camadas mais profundas da pele, reduzindo as manchas e estimulando a produção de colágeno.
Microagulhamento - microagulhamento, que utiliza pequenas agulhas para criar microlesões na pele, também ajuda na regeneração celular e no clareamento das manchas.
Tratamento oral com ácido tranexâmico - O tratamento oral com ácido tranexâmico é indicado em casos mais graves, pois age reduzindo a pigmentação e ajudando a prevenir a formação de novas manchas. É ainda mais eficaz quando combinado com outras terapias tópicas
Como prevenir as manchas de melasma?
Use todo dia protetor solar de amplo espectro (UVA e UVB) com FPS 50 ou mais. Aplique e reaplique ao longo do dia, ainda mais se você for se expor ao sol ou ficar muito tempo em ambientes internos com luz visível (como em frente a telas de computador).
Evite exposição solar direta, sempre que possível, procure sombras ou áreas cobertas. Nos horários de pico (10h às 16h), a radiação UV é mais intensa, então busque locais protegidos. Use chapéu e óculos de sol, principalmente chapéus de aba larga, que protejam o rosto.
Cuidado com hormônios e sempre converse com seu médico sobre o uso de anticoncepcionais hormonais ou tratamentos hormonais, já que eles podem ser um gatilho. No caso da gravidez, o melasma tende a melhorar após o parto, mas cuidados com o sol são essenciais.
Tenha uma rotina de cuidados com a pele cuidadosa, mantendo-a hidratada e com produtos que ajudem a equilibrar a produção de melanina, como cremes com vitamina C ou niacinamida, pode ajudar a prevenir o surgimento de manchas.
E sempre visite seu dermatologista periodicamente para garantir que seus cuidados estão corretos, combinado? O melasma não precisa ser uma dor de cabeça com os cuidados certos.
Um forte abraço e até o próximo domingo,
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027