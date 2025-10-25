O governo Federal lançou o programa Reforma Casa Brasil, que pretende facilitar o acesso ao crédito para reformas, ampliações e adequações de moradias em todo o país. O programa é voltado para famílias com renda de até R$ 9.600 por mês, que moram em cidades grandes - capitais, municípios com mais de 300 mil habitantes ou que façam parte de regiões metropolitanas. Quem ganha mais do que R$ 9.600 também poderá participar, mas as regras serão diferentes, definidas pela Caixa Econômica Federal. A iniciativa espera injetar R$ 40 bilhões na economia, estimulando o setor da construção civil e gerando emprego e renda.

Mais detalhes do Casa Brasil

O valor do crédito começa em R$ 5 mil, podendo ser usado para comprar materiais de construção, pagar mão de obra e até serviços técnicos, como o acompanhamento da obra. O prazo para pagar é de até 60 meses (5 anos). A parcela não pode passar de 25% da renda da família. Só será permitido um empréstimo por família. Tudo será feito de forma digital, e os pedidos poderão ser feitos a partir de 3 de novembro, pelo site ou aplicativo da Caixa. As taxas de juros vão depender da renda mensal da família. Quem ganha menos pagará juros menores. Para as famílias com renda de até R$ 3.200 por mês, os juros começam em 1,17% ao mês. Quem tem renda entre R$ 3.200 e R$ 9.600 pagará 1,95% ao mês. Já as famílias que ganham acima de R$ 9.600 terão condições definidas pela Caixa, com financiamentos a partir de R$ 30 mil e prazos que podem chegar a 15 anos. Na prática, uma família que ganha até R$ 3,2 mil e pegar R$ 10 mil emprestados pagará parcelas em torno de R$ 216 por mês durante cinco anos. Quem está na faixa intermediária, com juros de 1,95% ao mês, pagará cerca de R$ 240 por mês pelo mesmo valor.