O governo Federal lançou o programa Reforma Casa Brasil, que pretende facilitar o acesso ao crédito para reformas, ampliações e adequações de moradias em todo o país. O programa é voltado para famílias com renda de até R$ 9.600 por mês, que moram em cidades grandes - capitais, municípios com mais de 300 mil habitantes ou que façam parte de regiões metropolitanas. Quem ganha mais do que R$ 9.600 também poderá participar, mas as regras serão diferentes, definidas pela Caixa Econômica Federal. A iniciativa espera injetar R$ 40 bilhões na economia, estimulando o setor da construção civil e gerando emprego e renda.
Mais detalhes do Casa Brasil
O valor do crédito começa em R$ 5 mil, podendo ser usado para comprar materiais de construção, pagar mão de obra e até serviços técnicos, como o acompanhamento da obra. O prazo para pagar é de até 60 meses (5 anos). A parcela não pode passar de 25% da renda da família. Só será permitido um empréstimo por família. Tudo será feito de forma digital, e os pedidos poderão ser feitos a partir de 3 de novembro, pelo site ou aplicativo da Caixa. As taxas de juros vão depender da renda mensal da família. Quem ganha menos pagará juros menores. Para as famílias com renda de até R$ 3.200 por mês, os juros começam em 1,17% ao mês. Quem tem renda entre R$ 3.200 e R$ 9.600 pagará 1,95% ao mês. Já as famílias que ganham acima de R$ 9.600 terão condições definidas pela Caixa, com financiamentos a partir de R$ 30 mil e prazos que podem chegar a 15 anos. Na prática, uma família que ganha até R$ 3,2 mil e pegar R$ 10 mil emprestados pagará parcelas em torno de R$ 216 por mês durante cinco anos. Quem está na faixa intermediária, com juros de 1,95% ao mês, pagará cerca de R$ 240 por mês pelo mesmo valor.
Empréstimo americano para Argentina
A Argentina oficializou uma linha de financiamento de US$ 20 bilhões (cerca de R$ 108,7 bilhões) com os Estados Unidos, informou o banco central local. O empréstimo será feito por meio de um acordo de swap cambial, como parte de um plano para controlar a inflação e restaurar o crescimento econômico sustentável do país. O swap cambial é uma troca temporária de moedas entre países, usada para proporcionar maior estabilidade à economia local e reforçar as reservas internacionais (dinheiro e ativos em moeda estrangeira que os países guardam para se proteger de oscilações do dólar e fazer pagamentos ao restante do mundo).
Economia chinesa desacelera
O crescimento econômico da China desacelerou para o ritmo mais fraco em um ano no terceiro trimestre. A fraca demanda interna tornou o país mais dependente de suas fábricas exportadoras, alimentando preocupações sobre o agravamento dos desequilíbrios estruturais. Apesar de o crescimento de 4,8% no terceiro trimestre, em comparação ao ano anterior, ter ficado dentro do esperado e manter a China próxima da meta de 5% para 2025, a dependência da economia em relação às exportações, em meio ao aumento das tensões comerciais com Washington, levanta dúvidas sobre a capacidade do país de sustentar esse ritmo.
Como economizar com os filhos
É possível garantir boa educação, qualidade de vida, sem exagerar nos gastos na criação dos filhos. O primeiro passo é definir um orçamento familiar. Ter clareza de onde vem os recursos e detalhar em que é gasto, é fundamental para boa gestão financeira do lar. Na compra de roupas pesquise, leve em conta o crescimento dos filhos. No caso de material escolar compare preços e compre no atacado quando possível.
Como economizar com os filhos (2)
Na alimentação prefira a saudável e evite desperdícios. Na educação e lazer invista em atividades gratuitas (parques, bibliotecas, eventos culturais, entre outros). Use plataformas online de cursos gratuitos. Invista ainda em educação financeira, criando filhos com responsabilidade financeira.
