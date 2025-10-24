Bauru sediou seminário sobre fortalecimento da educação infantil

Na véspera do Dia dos Professores, o município de Bauru (SP) deu mais um passo importante rumo ao fortalecimento da educação infantil. Em 14 de outubro, o seminário “Caminhos da Pré-Escola: currículo, avaliação e equidade na Educação Infantil” reuniu, no auditório da Receita Federal, gestores públicos, educadores e representantes de organizações parceiras para discutir estratégias de aprimoramento das práticas pedagógicas na rede municipal.
O evento marcou o início de um trabalho conjunto entre o poder público local e as instituições parceiras J-PAL, Itaú Social e Fundação Bracell, responsáveis pelo Projeto Caminhos da Pré-Escola, iniciativa que busca fortalecer a educação infantil pública com base em evidências.
Com a presença do secretário municipal de Educação, Nilson Ghirardello, a programação do evento reforçou a importância de uma educação infantil de qualidade e seus impactos no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças em fase pré-escolar.
Os especialistas presentes foram unânimes em defender que o sucesso nessa fase educacional depende fortemente da adoção de uma visão integral e intersetorial da educação, que envolva escola, família e diferentes políticas públicas, além da necessidade de basear decisões em evidências concretas sobre o que funciona para o desenvolvimento das crianças.
“Apesar da importância fundamental que uma educação infantil de qualidade exerce para o desenvolvimento das crianças, promovendo ganhos no presente e para o futuro, essa etapa ainda é pouco valorizada. Investir na educação infantil, priorizar políticas que apoiem uma aprendizagem de qualidade e estabelecer uma base sólida para a trajetória das crianças é urgente para alcançarmos uma sociedade mais próspera para todos”, apontou Filomena Siqueira, diretora de Projetos da Fundação Bracell.
Durante o seminário, representantes da Secretaria Municipal de Educação de Bauru reforçaram que a busca por equidade na educação infantil exige olhar para todas as dimensões da infância: do acesso ao aprendizado à saúde emocional e às condições sociais das famílias. O evento também apresentou iniciativas práticas voltadas à formação docente, à avaliação pedagógica e ao fortalecimento das interações cotidianas entre professores e alunos.
Para Fernanda Seidel, gerente de Avaliação e Prospecção do Itaú Social, é essencial avançar nessa direção: “As unidades de educação devem promover um ambiente que estimule o desenvolvimento das crianças, especialmente nos aspectos socioemocionais e cognitivos. Nosso papel é apoiar essa construção, ampliando o alcance e a eficácia das iniciativas que, comprovadamente, impactam positivamente tantos futuros.”
Encerrando o encontro, Márcia Gil, doutora em Educação e consultora independente em Educação Infantil, Alfabetização, Intersetorialidade e Primeira Infância, destacou o mote “cuidar, educar e incluir” como síntese da missão da educação infantil. Em sua fala, ressaltou a importância de reconhecer o impacto cotidiano do trabalho docente e a responsabilidade compartilhada de todos que atuam com a infância. “Quem trabalha com crianças exerce um papel privilegiado. Passamos horas com elas todos os dias, e isso deixa marcas profundas no seu desenvolvimento”.
O seminário reforçou o compromisso conjunto das instituições participantes com uma educação infantil que una cuidado, aprendizado e inclusão - pilares fundamentais para garantir o desenvolvimento integral das crianças e fortalecer a rede pública de ensino local.
Caminhos da Pré-Escola
O Projeto Caminhos da Pré-Escola é uma iniciativa que busca fortalecer políticas públicas de educação infantil com base em evidências científicas. Criado pelo J-PAL América Latina e Caribe, em parceria com a Fundação Bracell e o Itaú Social, a apresentação do projeto e suas perspectivas futuras foram compartilhadas durante o seminário em Bauru.
“Essa iniciativa busca fortalecer as redes públicas de ensino na promoção de uma educação infantil pautada pela qualidade, equidade e inovação, enfrentando desde desafios relacionados às interações entre educadores e crianças até questões estruturais, como currículo, infraestrutura e capacitação profissional e tudo isso baseado em evidências de projetos de educação que estão dando certo em nível global e local”, explica Paula Pedro, diretora executiva do J-PAL.
O projeto tem duração de quatro anos e meio e atua em diferentes estados e municípios brasileiros. A primeira fase foi concluída em 2024 e envolveu a construção de parcerias e a seleção de dois programas promissores alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC):
- Caroço, voltado ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais a partir da prática do professor;
- Curiosamente, que promove habilidades socioemocionais e noções matemáticas de forma lúdica e integrada à rotina pedagógica.
Entre 2025 e 2026, os programas serão implementados e avaliados em redes públicas participantes. Já entre 2027 e 2028, o foco será a ampliação das experiências bem-sucedidas e sua adaptação a novos contextos municipais.
Além de Bauru, outras duas cidades já receberam o Seminário Caminhos da Pré-Escola: Feira de Santana e Camaçari (BA).
Com esse evento em Bauru, o projeto reafirma seu compromisso de aproximar ciência e prática para apoiar decisões educacionais mais efetivas e construir uma educação infantil pública de qualidade
Sobre os parceiros:
J-PAL - O Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) tem como missão combater a pobreza global por meio de políticas públicas baseadas em evidências sólidas. A organização, que realiza avaliações aleatorizadas, utiliza uma abordagem inovadora para medir o impacto real de intervenções sociais.
O J-PAL estabelece parcerias estratégicas com governos e organizações, influenciando debates sobre temas como proteção social e educação infantil. Ao longo de sua trajetória, já participou de mais de 40 projetos com organizações brasileiras, gerando impacto positivo com suas pesquisas e treinamentos. Com forte presença em debates públicos e comprometido em transformar a vida de milhões de pessoas, o J-PAL segue criando pontes entre ciência e ação para moldar o futuro do Brasil e do mundo. Para mais informações, acesse: https://www.povertyactionlab.org/
A Fundação Bracell é uma organização não governamental, que busca alavancar o poder transformador da educação desde a primeira infância para desenvolver todo o potencial das pessoas e melhorar suas vidas. Para tanto, apoia e desenvolve iniciativas com foco na Educação Infantil, faixa etária na qual são estabelecidas as bases para o pleno desenvolvimento humano.
O Itaú Social atua pela melhoria da aprendizagem e trajetória escolar de crianças e adolescentes de todo o Brasil, e busca contribuir para a redução das desigualdades de raça/cor, gênero, deficiência e nível socioeconômico, com foco em duas etapas de transição escolar: Pré-escola e Anos Finais do Ensino Fundamental. É parte integrante da Fundação Itaú que, por meio das três frentes de atuação – Itaú Cultural, Itaú Social e Itaú Educação e Trabalho –, dedica programas, ações e articulação nos campos da cultura e da educação com diferentes setores da sociedade para atender às urgências do Brasil contemporâneo. Informações: https://www.itausocial.org.br/