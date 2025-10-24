Bauru sediou seminário sobre fortalecimento da educação infantil

Na véspera do Dia dos Professores, o município de Bauru (SP) deu mais um passo importante rumo ao fortalecimento da educação infantil. Em 14 de outubro, o seminário “Caminhos da Pré-Escola: currículo, avaliação e equidade na Educação Infantil” reuniu, no auditório da Receita Federal, gestores públicos, educadores e representantes de organizações parceiras para discutir estratégias de aprimoramento das práticas pedagógicas na rede municipal.

O evento marcou o início de um trabalho conjunto entre o poder público local e as instituições parceiras J-PAL, Itaú Social e Fundação Bracell, responsáveis pelo Projeto Caminhos da Pré-Escola, iniciativa que busca fortalecer a educação infantil pública com base em evidências.

Com a presença do secretário municipal de Educação, Nilson Ghirardello, a programação do evento reforçou a importância de uma educação infantil de qualidade e seus impactos no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças em fase pré-escolar.