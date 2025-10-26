Bauru tem sua primeira aldeia indígena na área urbana

Aldeia é a unidade política e social característica dos povos originários, refletindo sua forma própria de organização e preservação cultural. Com essa formação, as lideranças indígenas de Bauru esperam ter o reconhecimento da existência desse povo no meio urbano e a destinação, por parte da Prefeitura Municipal, de uma área para a construção da aldeia urbana.

A aldeia multiétnica Cacique Tibúrcio Tallihu - nome dado em homenagem a um dos líderes indígenas mais atuante na região, que foi ferroviário e funcionário público, atuando no Jardim Botânico – engloba aproximadamente 90 famílias das etnias Kaingang, Guarani, Terena e Kaiapó, entre outras.

A cacique escolhida foi Suiyãne Sobrinho Txukarramãe – filha de uma grande líder indígena da região, Jupira Manoel Sobrinho (Jupira Terena), e neta do cacique kayapó Raoni Metuktire, uma das principais lideranças indígenas do país reconhecido mundialmente e membro honorário da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) e do patrono da aldeia Cacique Tibúrcio Tallihu.

Suiyãne cresceu em meio à luta indígena, o que a fez seguir o mesmo caminho “Estou na luta desde a barriga da minha mãe”, ressalta. Considerada uma pessoa bem articulada, a cacique prossegue a luta de sua mãe, iniciada há 30 anos, junto ao poder executivo municipal: “Estou continuando essa luta, com diálogo junto com a prefeitura, reivindicando nossos direitos em relação a ter um território para a construção de uma aldeia urbana, para dar continuidade à identidade indígena. Nossa preocupação é em relação ao nosso povo vindo da aldeia para cidade perca a originalidade do indígena. Porque quando a gente sai da aldeia, a gente praticamente deixa o nosso costume, nossa cultura de aldeia, porque temos que nos adaptar à sociedade local e não conseguimos praticar nossa cultura, nossa dança, nosso ritual, a nossa língua materna”, ressalta.

De acordo com o último censo demográfico realizado em 2022, Bauru possui 515 indígenas autodeclarados, o que representa 0,14% da população, que é de 379.146 habitantes, sendo 73 pessoas na faixa de 0 a 14 anos, 359 com idade entre 15 a 59 anos e 83 indígenas com 60 anos ou mais. A quantidade de homens e mulheres é praticamente igual, 257 do sexo masculino e 258 do sexo feminino.