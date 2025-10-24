24 de outubro de 2025
10º TOUR DA BALSA

Equipe de ciclismo de Bauru participa de competição regional

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação

A equipe de ciclismo de Bauru obteve bons resultados no 10º Tour da Balsa de Itatinga, realizado no último domingo (19), válido pela Taça Centro-Oeste Paulista de Ciclismo. Filiphe Kapp ficou com a 10ª colocação, Marcelo Caparroz ficou com a 11ª colocação, Caio Massa chegou na 12º posição, e Fabio Coneglian na 13ª posição.

A equipe tem o apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel), e conta ainda com outros parceiros, viabilizando os treinos e a participação em competições.

