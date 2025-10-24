Larry Taylor se aposentará e será homenageado pelo Bauru Basket

O anúncio que sempre pareceu distante, quase impossível de se imaginar, finalmente chegou: o armador Larry Taylor comunicou oficialmente o fim de sua carreira como jogador profissional de basquete. A informação foi divulgada na manhã desta sexta-feira (24), por meio de um vídeo nas redes sociais do atleta e do Bauru Basket.

Ídolo histórico do Dragão, o “Alienígena” será homenageado pelo clube no dia 30 de outubro, durante o jogo contra o Caxias do Sul, válido pela 6ª rodada do NBB Caixa. A cerimônia durante o intervalo irá eternizar a camisa 4 na parede do ginásio Panela de Pressão.

"A vida de atleta tem prazo. E senti que, para mim, chegou a hora de avançar para a próxima fase. É uma decisão muito difícil, mas estou em paz com essa escolha", afirmou Larry, que completou 45 anos de idade no início do mês de outubro.