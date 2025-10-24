Oito equipes iniciam disputa da segunda fase da Golden Master

A segunda fase da 19ª Copa Golden Master terá início neste sábado (25), reunindo as oito equipes classificadas após a etapa inicial da competição: Gordinhos, Redentor, Independência, 100% Gasparini, Vitória, Barcelona, Octavio Rasi e Boca Juniors. A competição é voltada para atletas com idade acima de 40 anos, reunindo nomes tradicionais do futebol amador bauruense.

As equipes foram divididas em dois grupos com quatro times cada. Nesta fase, os clubes se enfrentam dentro dos próprios grupos, em turno único. As duas melhores campanhas de cada chave avançam para as semifinais.

Os jogos serão realizados nos campos distritais Nelson Reginato do Canto, no Jardim Redentor, e Edmundo Coube, no Jardim Araruna. A previsão é que a segunda fase seja concluída até o dia 8 de novembro, quando serão conhecidos os semifinalistas. Na sequência, os times classificados disputarão jogos únicos nas semifinais, e os vencedores se credenciarão para a grande final, prevista para o dia 22 de novembro, no estádio Edmundo Coube.