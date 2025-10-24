24 de outubro de 2025
COMPETIÇÃO

Bauru recebe 2ª etapa do Circuito Aberto de Tênis Juvenil VIII/SP

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Todo Sports
Quadras de saibro da Associação Luso Brasileira de Bauru já estão sendo preparadas
Quadras de saibro da Associação Luso Brasileira de Bauru já estão sendo preparadas

A cidade de Bauru será o centro das atenções do tênis de base paulista neste fim de semana com a realização da 2ª etapa do Circuito Aberto de Tênis Juvenil VIII – SP, competição oficial com pontuação G2 que reúne os principais jovens talentos do Estado. O torneio acontece na Associação Luso Brasileira de Bauru, com início nesta sexta-feira (24), a partir das 15 horas, e finais previstas para domingo (26).

A etapa contará com 97 tenistas inscritos, sendo 22 atletas na categoria Kids (masculino e feminino) e 75 na Juvenil (masculino e feminino), com partidas distribuídas ao longo de três dias de competição.

Além da disputa por pontos no ranking da Federação Paulista de Tênis (FPT), o circuito tem como objetivo incentivar o desenvolvimento esportivo e proporcionar experiência competitiva aos jovens atletas. Os melhores ranqueados ainda contam com alimentação gratuita, como parte do compromisso da organização em apoiar o tênis de base.

A programação completa e as chaves oficiais podem ser conferidas nos links:

Categorias Juvenis (12 a 18 anos): https://fpt.tenisintegrado.com.br/youth/tournament/21610

Categorias Kids (10 a 11 anos): https://fpt.tenisintegrado.com.br/kids/tournament/21608

O Circuito Aberto de Tênis Juvenil VIII – SP é uma realização da Associação Desportiva Ateneu Mansor, com apoio da Associação Luso Brasileira de Bauru, Clube Monte Líbano de Mirassol e da Federação Paulista de Tênis, por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. O evento conta ainda com o patrocínio da Colombo Agroindústria e da Cozimax.

