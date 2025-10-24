Bauru recebe 2ª etapa do Circuito Aberto de Tênis Juvenil VIII/SP

A cidade de Bauru será o centro das atenções do tênis de base paulista neste fim de semana com a realização da 2ª etapa do Circuito Aberto de Tênis Juvenil VIII – SP, competição oficial com pontuação G2 que reúne os principais jovens talentos do Estado. O torneio acontece na Associação Luso Brasileira de Bauru, com início nesta sexta-feira (24), a partir das 15 horas, e finais previstas para domingo (26).

A etapa contará com 97 tenistas inscritos, sendo 22 atletas na categoria Kids (masculino e feminino) e 75 na Juvenil (masculino e feminino), com partidas distribuídas ao longo de três dias de competição.

Além da disputa por pontos no ranking da Federação Paulista de Tênis (FPT), o circuito tem como objetivo incentivar o desenvolvimento esportivo e proporcionar experiência competitiva aos jovens atletas. Os melhores ranqueados ainda contam com alimentação gratuita, como parte do compromisso da organização em apoiar o tênis de base.