Bauru Basket sofre derrota para o Pinheiros no NBB Caixa

Na noite desta quinta-feira (23), o Bauru Basket foi derrotado pelo Pinheiros pelo placar de 83 x 60. O duelo ocorreu na cidade de São Paulo, no ginásio Henrique Villaboim, em partida válida pela terceira rodada do NBB Caixa.
O jogo começou equilibrado: com ritmo forte na defesa e explorando as ações de Andrezão no garrafão, Bauru chegou a abrir frente nos primeiros minutos. Porém, o técnico Gustavinho de Conti pediu tempo, ajustou a defesa pinheirense e alcançou o empate ao fim da primeira parcial (17 x 17).
No segundo período, o time da casa manteve a intensidade e abriu vantagem com bom aproveitamento nas bolas de fora, enquanto o Dragão teve dificuldades ofensivas. Já no retorno do intervalo, Bauru chegou a ensaiar uma reação com uma corrida de seis pontos consecutivos. Mas, dominante nos rebotes ofensivos, o Pinheiros aproveitou as segundas chances para manter o controle e garantir seu segundo triunfo no torneio.
O time bauruense teve o desfalque do ala Wesley Mogi, que sofreu uma lesão muscular. Além disso, no último quarto, o pivô Andrezão sofreu uma pancada na coxa direita e também precisou deixar à quadra.
Números
Os alas Pedro Pastre e Yan Djalo foram os cestinhas da partida, com 14 pontos cada. O armador Felipe Gregate e o ala/pivô Matheus Maciel também se destacaram (ambos com 11). Pelo Dragão, os principais foram o armador Matheus Eugeniusz (13), o ala Alex Garcia (10) e o pivô Andrezão (10).
Mais uma fora
Após os duelos contra Paulistano e Pinheiros, o Bauru segue na Grande São Paulo para o próximo compromisso pelo NBB Caixa. No sábado (25), às 15h, a equipe enfrenta o Basket Osasco, no ginásio Geodésico, encerrando a sequência de três jogos fora de casa. O reencontro com a torcida será na terça-feira (28), às 19h30, contra o União Corinthians.