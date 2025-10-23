Sesi Bauru abre Superliga com vitória por 3 a 0 sobre Joinville

Ao final do jogo, Thiery foi eleito o melhor jogador em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Guiga e Marcos Jr. foram os maiores pontuadores do Sesi Bauru na partida, com 11 pontos para cada atleta.

Com a vitória, o time de Bauru soma seus primeiros três pontos da Superliga. Na próxima rodada, o confronto será entre os dois últimos campeões da liga nacional, com o Sesi Bauru enfrentando o Sada Cruzeiro. A partida, da segunda rodada da Superliga, será no Ginásio do Riacho, na segunda-feira, 27, às 21h.

O Sesi Bauru abriu a temporada da Superliga 25/26 de maneira perfeita: vitória por 3 sets a 0 contra a equipe do Joinville Vôlei (27x25; 25x20; 25x22). A partida foi disputada na noite dessa quinta-feira, 23, na Arena Paulo Skaf, válida pela primeira rodada da liga nacional.

Para a estreia na Superliga 25/26, o Sesi Bauru entrou em quadra com o seguinte time titular: Juan, Thiery, Guiga, Pedro, Lucas Barreto, Marcos Jr. e Pureza.

O Sesi Bauru começa a partida em vantagem, pressionando no saque e bloqueio e abrindo 8 a 5 na primeira parada do Joinville Vôlei. O set segue equilibrado, com os dois times tendo sucesso na virada de bola. A equipe catarinense empata no 16 a 16, mas vê o Sesi Bauru voltar à frente após o pedido de tempo. O mesmo acontece no 22 a 22, com a pressão do bloqueio do Joinville Vôlei crescendo na reta final. Após a parada bauruense, o set se estende e, após boa virada de bola, o Sesi Bauru fecha em 27 a 25 no erro adversário.

A segunda parcial começa com o Sesi Bauru dominante, pressionando e pontuando no saque e bloqueio. O Joinville Vôlei utiliza sua primeira parada em 4 a 0 e consegue voltar para a parcial, com mais controle na recepção e virada de bola. O time visitante encosta, diminuindo a vantagem para 12 a 9 apesar do bloqueio do Sesi Bauru, que utiliza seu primeiro tempo. O time da casa volta a pressionar no saque e converte os contra-ataques explorando o bloqueio adversário e forçando a segunda parada catarinense em 19 a 13. Na reta final do set, o Sesi Bauru chega ao set point, utiliza seu último pedido de tempo para organizar a virada de bola e tem sucesso, com ponto de Lucas Barreto, fechando em 25 a 20.