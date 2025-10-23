Decisão em jogo único marca início das quartas da Copa Semel

A fase decisiva da 13ª edição da Copa Semel terá início neste domingo (26), marcando o começo das quartas de final. Após o encerramento da primeira fase, oito equipes seguem na disputa pelo título: Unidos do Tangarás, Beija-Flor, Parquinho, Redentor, Comercial, Mulekadinha da Baixada, Independência e Geisel.

Nesta temporada, a competição apresenta um novo formato. Diferentemente dos anos anteriores, quando os confrontos eram disputados em jogos de ida e volta, as vagas para as semifinais serão definidas em partida única. Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será decidida nas cobranças de pênaltis.

Os primeiros confrontos desta fase serão realizados neste domingo (26), no Estádio Mirante Ferroviário, localizado no Jardim Guadalajara. Às 8h10, o Parquinho enfrenta a equipe do Mulekadinha da Baixada, e, em seguida, às 10h10, o Unidos do Tangarás encara o time do Geisel.