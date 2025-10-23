Decisão em jogo único marca início das quartas da Copa Semel

A fase decisiva da 13ª edição da Copa Semel terá início neste domingo (26), marcando o começo das quartas de final. Após o encerramento da primeira fase, oito equipes seguem na disputa pelo título: Unidos do Tangarás, Beija-Flor, Parquinho, Redentor, Comercial, Mulekadinha da Baixada, Independência e Geisel.
Nesta temporada, a competição apresenta um novo formato. Diferentemente dos anos anteriores, quando os confrontos eram disputados em jogos de ida e volta, as vagas para as semifinais serão definidas em partida única. Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será decidida nas cobranças de pênaltis.
Os primeiros confrontos desta fase serão realizados neste domingo (26), no Estádio Mirante Ferroviário, localizado no Jardim Guadalajara. Às 8h10, o Parquinho enfrenta a equipe do Mulekadinha da Baixada, e, em seguida, às 10h10, o Unidos do Tangarás encara o time do Geisel.
A definição das duas vagas restantes para as semifinais ocorrerá no domingo, dia 9 de novembro, também no Mirante Ferroviário. Na ocasião, o Redentor enfrenta o Comercial às 8h10, e o Beija-Flor encara o Independência às 10h10.
O confronto que abre as quartas envolve o time do Parque Vista Alegre, um dos maiores campeões do futebol amador bauruense, que segue em busca de mais um título da Copa Semel. O Parquinho garantiu vaga nas quartas de final após conquistar a terceira melhor campanha geral na fase de classificação. Já a Mulekadinha da Baixada José Regino, que disputa sua primeira temporada na Semel após migrar da Liga Bauruense, encerrou a fase inicial na sexta colocação.
No segundo confronto do dia, o Unidos do Tangarás, estreante e líder geral da competição, chega às eliminatórias invicto. Do outro lado, o tradicional Geisel que obteve a oitava colocação geral.
As últimas duas vagas nas semifinais serão definidas entre quatro equipes que já levantaram a taça da Copa Semel.
No dia 9 de novembro, o Estádio Mirante Ferroviário será palco de dois clássicos. O Redentor, campeão de 2023, tenta chegar a mais uma final após terminar a fase de grupos em quarto lugar. O adversário será o Comercial, que busca voltar a uma decisão depois de algumas temporadas — o time já conquistou o título uma vez e encerrou a fase classificatória em quinto lugar.
O segundo duelo do dia promete casa cheia no Triagem, com o confronto entre Beija-Flor e Independência, dois clubes de torcidas tradicionais e apaixonadas. O time da zona leste, o Beija-Flor chega às quartas com a segunda melhor campanha, tentando manter a invencibilidade para avançar às semifinais o Beija-Flor busca seu sétimo título da Copa Semel. Já o Independência, atual campeão, defende o título, o time busca o bicampeonato, após garantir a sétima posição na fase inicial.