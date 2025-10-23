Prefeitura de Bauru firma parceria com o Instituto Butantan

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, por meio da Supervisão de Controle de Zoonoses (SCZ), da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, firmou uma parceria com o Instituto Butantan, referência nacional em pesquisa biomédica e produção de soros antivenenos. A partir de agora, a SCZ passa a enviar escorpiões vivos capturados em Bauru para o Instituto. Os animais serão utilizados na produção de soro antiescorpiônico e em pesquisas científicas, fortalecendo a atuação da SCZ e contribuindo para o avanço da ciência.

Os exemplares são coletados em diferentes regiões da cidade e posteriormente encaminhados ao Instituto conforme protocolos técnicos de segurança e transporte. A iniciativa reforça o trabalho da SCZ na prevenção de acidentes por animais peçonhentos e contribui diretamente para a produção de soro utilizado em todo o país.

De acordo com o médico veterinário e supervisor da SCZ, Dr. Anderson Duzanski, a parceria representa um esforço conjunto da Secretaria de Saúde e da unidade em fortalecer a vigilância de escorpiões e ampliar o intercâmbio técnico e científico com o Instituto Butantan. “Também estamos viabilizando futuras capacitações para nossa equipe em manejo e identificação de animais de importância médica, como aranhas”, destaca Duzanski.