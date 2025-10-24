Produtos de limpeza ficam mais baratos, aponta pesquisa da APAS

Bauru, outubro de 2025 - Lavar roupa e manter a casa limpa ficou mais barato em setembro. O grupo de artigos de limpeza apresentou deflação de 1,24% no mês, revertendo a alta de 0,55% registrada em agosto, segundo o Índice de Preços dos Supermercados (IPS), elaborado pela APAS - Associação Paulista de Supermercados em parceria com a Fipe.

Os produtos de maior consumo foram os que mais contribuíram para a queda. No segmento de limpeza de roupas, o sabão em pó teve recuo de 2,63%, seguido pelo amaciante (-1,91%) e pelo alvejante (-1,33%). Já entre os itens de limpeza doméstica, destacaram-se as reduções do sabão em barra (-1,17%) e do desinfetante (-1,44%).

No acumulado de 12 meses, produtos como esponja de aço (-5,16%) e pano de limpeza (- 0,47%) apresentaram as maiores quedas, indicando maior estabilidade entre os itens de menor valor unitário e com forte presença de marcas regionais.