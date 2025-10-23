Perfuração de poço do Complexo Val de Palmas entra na 2ª fase

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru entrou nesta quinta-feira (23) na segunda etapa da primeira obra de perfuração de poço do Complexo de Val de Palmas, dentro do Programa ‘Água de Todos’, que reduzirá a dependência do Rio Batalha. Este é um dos quatro poços que serão perfurados em Val de Palmas, e foi viabilizado como antecipação da contrapartida de um empreendimento privado.

A perfuração do poço teve início no dia 8 de outubro, conforme noticiou o JCNET, com os serviços preliminares, como a limpeza da área, terraplanagem e o começo da perfuração, agora já com retirada de água do Aquífero Guarani. As obras vão seguir nas próximas semanas, até a conclusão da perfuração.

COMPLEXO DE POÇOS