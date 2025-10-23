Perfuração de poço do Complexo Val de Palmas entra na 2ª fase

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru entrou nesta quinta-feira (23) na segunda etapa da primeira obra de perfuração de poço do Complexo de Val de Palmas, dentro do Programa ‘Água de Todos’, que reduzirá a dependência do Rio Batalha. Este é um dos quatro poços que serão perfurados em Val de Palmas, e foi viabilizado como antecipação da contrapartida de um empreendimento privado.
A perfuração do poço teve início no dia 8 de outubro, conforme noticiou o JCNET, com os serviços preliminares, como a limpeza da área, terraplanagem e o começo da perfuração, agora já com retirada de água do Aquífero Guarani. As obras vão seguir nas próximas semanas, até a conclusão da perfuração.
COMPLEXO DE POÇOS
O poço que está sendo perfurado é o segundo previsto no Complexo de Val de Palmas. O primeiro poço do Complexo será perfurado com recursos do DAE, e a licitação será reaberta nos próximos dias. Já a licitação do terceiro poço será realizada pela Prefeitura, enquanto o quarto poço será licitado pelo DAE, assim que o financiamento de R$ 40 milhões com a Caixa, já aprovado pela Câmara Municipal, for liberado – o município está nas tratativas finais com a Caixa. Além dos quatro poços, serão construídos dois reservatórios e uma adutora que levará a água destes novos reservatórios até o reservatório já existente no Alto Paraíso, com recursos do município.
As obras vão permitir que a região da Vila Falcão, Vila Pacífico, Alto Paraíso e Vila Industrial passem a receber a água dos poços, e, portanto deixarão de depender do Rio Batalha. Atualmente, 27% da população do município depende do Rio Batalha, índice que será reduzido para 12,5% com os novos investimentos.