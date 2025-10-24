24 de outubro de 2025
NOVO ENDEREÇO

Defensoria Pública de Bauru mudará para a avenida Getúlio Vargas

Por Mavi Bertotti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Futura sede da Defensoria fica na quadra 21 da Getúlio
A partir do dia 4 de novembro (terça-feira), a Defensoria Pública de Bauru atenderá em novo endereço, localizado na avenida Getúlio Vargas, 21-59, na Vila Aviação.

Os atendimentos seguem normalmente até o dia 29 de outubro (quarta-feira), na atual unidade, que fica na rua Nicolau Assis, 6-41, Jardim Panorama.

A mudança se iniciará no dia 30 e vai até o dia 3 de novembro. Durante este período, a Defensoria funcionará somente de maneira virtual, e o público pode realizar agendamentos através do site www.defensoria.sp.def.br ou pelo telefone 0800 773 4340.

NOVO ENDEREÇO:

Defensoria Pública de Bauru
Avenida Getúlio Vargas, 21-59, Vila Aviação
CEP 17018-000

Para atendimentos: agende pelo site www.defensoria.sp.def.br ou pelo telefone 0800 773 4340

