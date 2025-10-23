Enxadrista de 12 anos vence o Memorial Valzinho 2025 no BTC

A 69ª edição do Memorial Valzinho de Xadrez, tradicional competição que reúne iniciantes na modalidade no Bauru Tênis Clube (BTC), com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), teve como campeão geral o jovem estudante de 12 anos Nicolas Fenske de Carvalho. Ele gravou seu nome no disputado troféu itinerante. A edição de 2025 contou com a participação de 45 jogadores.

A campeã feminina foi Laura Veiga Bessa, de 12 anos.

O torneio é voltado para enxadristas "capivaras", apelido carinhoso e tradicional dado aos iniciantes da modalidade, independentemente de idade ou sexo. O coordenador é o professor Eric Piassi, discípulo de Edvaldo Bezerra Diniz, o Paraíba, maior incentivador deste memorial. Paraíba, professor de xadrez do BTC e da Semel, faleceu em novembro de 2015, aos 55 anos.