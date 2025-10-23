Trio comandará a performance física do Noroeste

A pré-temporada do Noroeste, marcada para iniciar em meados de novembro, contará com três profissionais de educação física no time, visando o Paulistão 2026. São eles: André Martins, Raphael Marcelino e o mais novo integrante da equipe, Matheus Morilha, que chegou junto com o técnico Guilherme Alves e o auxiliar Xandão. Seu último clube foi o Marília Atlético Clube (MAC).

MATHEUS

Matheus Morilha é formado em Educação Física pela Unimar e pós-graduado em Fisiologia do Exercício. Ele coleciona passagens por todas as categorias de base do Marília e também integrou o elenco principal como profissional fixo do clube. No MAC, Matheus atuou como coordenador do Departamento de Saúde e Performance em 2025.

Ainda em 2025, trabalhou no Paulistão com Guilherme Alves no Velo Clube. Matheus desempenhou a função de fisiologista por lá. O profissional também possui licença da CBF Academy como preparador físico.