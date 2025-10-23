Trio comandará a performance física do Noroeste

A pré-temporada do Noroeste, marcada para iniciar em meados de novembro, contará com três profissionais de educação física no time, visando o Paulistão 2026. São eles: André Martins, Raphael Marcelino e o mais novo integrante da equipe, Matheus Morilha, que chegou junto com o técnico Guilherme Alves e o auxiliar Xandão. Seu último clube foi o Marília Atlético Clube (MAC).
MATHEUS
Matheus Morilha é formado em Educação Física pela Unimar e pós-graduado em Fisiologia do Exercício. Ele coleciona passagens por todas as categorias de base do Marília e também integrou o elenco principal como profissional fixo do clube. No MAC, Matheus atuou como coordenador do Departamento de Saúde e Performance em 2025.
Ainda em 2025, trabalhou no Paulistão com Guilherme Alves no Velo Clube. Matheus desempenhou a função de fisiologista por lá. O profissional também possui licença da CBF Academy como preparador físico.
ANDRÉ
André Martins está no clube desde 2019 e foi auxiliar técnico de Luiz Carlos Martins, seu pai, até 2023. A partir daí, mesmo com a troca de comando, o bauruense Andrezinho passou a integrar a preparação física do grupo, que posteriormente foi comandado pelo técnico Moisés Egert, depois por Paulo Comelli e, mais recentemente, por Ivan Canela (e Pereira).
André é formado em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Treinamento Desportivo. Possui cursos da CBF Academy e Licenças A e B de Preparador Físico.
RAPHAEL
Raphael Marcelino está no Norusca desde 2023, quando ingressou como estagiário na preparação física e foi efetivado pela diretoria como auxiliar da área. Ele é formado em Sistemas de Informação pela Unesp de Bauru. A Educação Física da mesma universidade. Atualmente, é responsável pela parte fisiológica dos atletas.
COMISSÃO COMPLETA
A comissão técnica do Noroeste está formada e pronta para entrar em campo — e fora dele — na pré-temporada. Chefiados pelo executivo de futebol, André Figueiredo, estão à frente o gerente de futebol Deda, os supervisores Caio Tuler e Luizão, e o treinador Guilherme Alves.
Completam a comissão os auxiliares técnicos Pereira e Xandão; os preparadores físicos André Martins, Raphael Marcelino e Matheus Morilha; o treinador de goleiros Moisés Campos; os fisioterapeutas César Prando e Marco Paolo; o massagista Jeová Rodrigues; o roupeiro Neno Silva; os médicos Roger Tedde (titular) e Marcelo Bressan (médico de jogos); e as nutricionistas Carol Bernardino e Geovanna Cavalieri. O clube ainda definirá o profissional de análise de desempenho.