Xandão integra a comissão técnica de Guilherme Alves no Noroeste

Leandro Benuto de Almeida, o Xandão, 43 anos, natural de Lins, reforça a comissão técnica do Noroeste para a pré-temporada e o Paulistão 2026. O profissional é da confiança do treinador Guilherme Alves e o acompanha nos times em que trabalha.

Xandão Almeida atuará em conjunto com Pereira, auxiliar técnico permanente do Noroeste. Pereira também é da confiança de Guilherme Alves e foi treinado por ele no Grêmio Novorizontino. Pereira foi auxiliar do Norusca no Paulistão 2025, tendo sua primeira experiência logo após pendurar as chuteiras como atleta profissional, e comandou o time principal na reta final da Copa Paulista. O ex-camisa 10 do Alvirrubro já possui a Licença B da CBF Academy.

"Estou feliz com o acerto no Noroeste. É um grande clube do interior e é respeitado não só em São Paulo, mas em todo território nacional. Time de camisa pesada. E eu tenho o privilégio de defender. Hoje o Noroeste tem que almejar coisas grandes, tanto no Paulistão quanto na busca pelo acesso na Série D do Campeonato Brasileiro", comentou Xandão, por meio da assessoria de imprensa noroestina.