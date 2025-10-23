Xandão integra a comissão técnica de Guilherme Alves no Noroeste

Leandro Benuto de Almeida, o Xandão, 43 anos, natural de Lins, reforça a comissão técnica do Noroeste para a pré-temporada e o Paulistão 2026. O profissional é da confiança do treinador Guilherme Alves e o acompanha nos times em que trabalha.
Xandão Almeida atuará em conjunto com Pereira, auxiliar técnico permanente do Noroeste. Pereira também é da confiança de Guilherme Alves e foi treinado por ele no Grêmio Novorizontino. Pereira foi auxiliar do Norusca no Paulistão 2025, tendo sua primeira experiência logo após pendurar as chuteiras como atleta profissional, e comandou o time principal na reta final da Copa Paulista. O ex-camisa 10 do Alvirrubro já possui a Licença B da CBF Academy.
"Estou feliz com o acerto no Noroeste. É um grande clube do interior e é respeitado não só em São Paulo, mas em todo território nacional. Time de camisa pesada. E eu tenho o privilégio de defender. Hoje o Noroeste tem que almejar coisas grandes, tanto no Paulistão quanto na busca pelo acesso na Série D do Campeonato Brasileiro", comentou Xandão, por meio da assessoria de imprensa noroestina.
CURRÍCULO
Xandão é formado em Educação Física (Unisalesiano) de Lins e possui as Licenças A e B da CBF Academy.
Antes do Noroeste, ele trabalhou no Linense, no Nacional do Amazonas, Marília, Velo Clube, Água Santa e no Amazonas Futebol Clube.
Em seu currículo, possui as conquistas do vice-campeonato da Copa Paulista de 2006 (Linense), do título da Série A3 de 2021 (Linense) e da Série A2 de 2024 (Velo Clube).