EM REDE DE ESGOTO

DAE faz manutenção e interdita trecho da Av. N. Sra. de Fátima

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Mateus Ferreira/JC
Para a execução do serviço, que tem previsão de conclusão no início da tarde, o trânsito no cruzamento operará com interdição parcial
Para a execução do serviço, que tem previsão de conclusão no início da tarde, o trânsito no cruzamento operará com interdição parcial

A Divisão Técnica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) executa, na manhã desta quinta-feira (23), a manutenção de um poço de visita (PV) da rede de esgoto, localizado no cruzamento da Avenida Nossa Senhora de Fátima com a Rua Dr. Armando Pieroni.

Para a execução do serviço, que tem previsão de conclusão no início da tarde, o trânsito no cruzamento operará com interdição parcial. O DAE recomenda cautela aos motoristas que transitarem pela área durante o período da manhã.

A autarquia esclarece que, por se tratar de uma intervenção no sistema de esgotamento sanitário, o abastecimento de água na região não será afetado.

Comentários

