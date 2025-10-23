Bauru Basket encara o Pinheiros em busca da primeira vitória

O Bauru Basket volta à quadra na noite desta quinta-feira (23), às 19h, para enfrentar o time do Pinheiros. O jogo será válido pela 3ª rodada do NBB Caixa e irá ocorrer no ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo, com transmissão ao vivo da Xsports (rede de TV aberta recém-inaugurada).

Após ser superado por Flamengo (102 x 86) e Paulistano (66 x 59) nos dois primeiros desafios do torneio, o Dragão busca corrigir os erros para alcançar seu primeiro triunfo. "Nós sabíamos que seriam dois jogos difíceis, mas acredito que, pelo menos contra o Paulistano, poderíamos ter saído com a vitória. Chegamos a ter o controle da partida, mas não soubemos fechar nos minutos finais", analisou o técnico Paulo Jaú.

Já os adversários desta quinta somam uma vitória e uma derrota neste início de NBB: venceram o Rio Claro na estreia fora de casa (88 x 85) e depois foram superados pelo Sesi Franca diante de sua torcida (87 x 69). O treinador bauruense projetou as dificuldades que seus comandados irão encarar contra o time liderado pelo técnico Gustavo de Conti. "Assim como o Paulistano, eles são jovens e tentam se impor fisicamente, tentando nos tirar da zona de conforto. Então precisamos equilibrar nosso jogo entre ataque e defesa para poder sair com a vitória", completou Jaú.