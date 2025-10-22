Sesi Vôlei Bauru vira sobre Renasce Sorocaba e vence na estreia

O Sesi Vôlei Bauru venceu em sua estreia na Superliga 25/26. A equipe bauruense bateu o Renasce Sorocaba em 3 sets a 1 (22x25; 25x17; 25x19; 25x20), pela primeira rodada da liga nacional. A partida foi disputada na noite dessa quarta-feira, 22, na Arena Paulo Skaf.
Com a vitória, o Sesi Vôlei Bauru somou seus primeiros três pontos na Superliga 25/26. O próximo desafio do Sesi Vôlei Bauru na Superliga será novamente em casa, dessa vez contra o Batavo Mackenzie. A partida é no sábado, 25, às 21h, com entrada gratuita via Meu Sesi. A reserva de ingressos deve ser feita no link: https://www.sesisp.org.br/evento/f981fb5d-9f0e-43c1-935a-f82b2913d584/superliga-de-voleibol-feminina-20252026
Além da vitória do Sesi Vôlei Bauru, a noite também foi especial por outro motivo: a levantadora Claudinha fez sua estreia com a camisa bauruense e marcou sua volta às quadras após o nascimento de sua filha, Maria Eduarda. A nova contratação da equipe bauruense fez uma pausa na carreira na última temporada para se dedicar ao sonho de ser mãe.
Ao final da partida, Nia Reed foi eleita a melhor jogadora da partida e recebeu o troféu Viva Vôlei. A oposta estadunidense marcou 20 pontos e foi a maior pontuadora, seguida por Diana, que anotou 17.
O jogo
Na estreia da Superliga 25/26, o Sesi Vôlei Bauru entrou em quadra com o seguinte time titular: Dani Lins, Diana, Isa Rocha, Kasiely, Thays, Bruna Moraes e Léia.
O primeiro set começa com o Renasce Sorocaba pressionando no saque e bloqueio e abrindo vantagem, com dificuldade do Sesi Vôlei Bauru na virada de bola. O time da casa para em sequência, no 5 a 9 e no 8 a 16, tentando reagir na primeira parcial. A equipe bauruense encontra a virada de bola e mantém a consistência no contra-ataque, encurtando a diferença para cinco pontos na parada do time de Sorocaba em 15 a 20. Pressionado, o Renasce Sorocaba passa a ter mais erros e vê o Sesi Vôlei Bauru encostar em ponto de saque de Diana, levando ao segundo pedido de tempo do time visitante em 21 a 22. Apesar da reação bauruense, a equipe de Sorocaba consegue a virada de bola na reta final para fechar em 22 a 25.
Mudando a perspectiva do set anterior, o Sesi Vôlei Bauru começa a segunda parcial pressionando no saque e domina as ações, forçando duas paradas rápidas do Renasce Sorocaba em 5 a 0 e 11 a 4. O Sesi Vôlei Bauru administra a vantagem na boa virada de bola, conseguindo superar o bloqueio sorocabano e tendo as boas participações de Acosta e Mayany. Na reta final do set, na inversão 5-1, Claudinha fez sua estreia pelo time e ajudou a equipe a fechar em 25 a 17.
Na terceira parcial, o Renasce Sorocaba volta a pressionar em saque e bloqueio e tem a primeira vantagem, com o Sesi Vôlei Bauru parando em 4 a 6. O time da casa se recupera no set e volta a ter sucesso na virada de bola. Com crescimento defensivo e mais eficiência no contra-ataque, o time de Bauru vira a parcial e força dois tempos seguidos do Renasce Sorocaba na reta final do set. Na virada de bola bauruense, o Sesi Vôlei Bauru fecha em 25 a 19.
O Sesi Vôlei Bauru mantém o ritmo do set passado e começa o quarto set dominando, abrindo 11 a 6 na primeira parada adversária. O pedido de tempo tem efeito e a marcação de bloqueio do Renasce Sorocaba cresce, segurando o time bauruense em 13 a 11 no primeiro tempo da casa. O time visitante chega a empatar no aumento de erros do time de Bauru, mas a equipe da casa se reorganiza após pedido de tempo e, com bloqueio de Diana, fecha em 25 a 20.
Superliga 25/26 | Jogos Sesi Vôlei Bauru
1º Turno
Sesi Vôlei Bauru 3 x 1 Renasce Sorocaba | 22/10 | Arena Paulo Skaf
Sesi Vôlei Bauru x Batavo Mackenzie | 25/10 | 21h | Arena Paulo Skaf
Paulistano Barueri x Sesi Vôlei Bauru | 31/10 | 18h30 | Barueri
Sesi Vôlei Bauru x Fluminense | 09/11 | 19h30 | Arena Paulo Skaf
Dentil/Praia Clube x Sesi Vôlei Bauru | 14/11 | 21h30 | Uberlândia
Sesi Vôlei Bauru x Tijuca Vôlei | 21/11 | 18h30 | Arena Paulo Skaf
Sesi Vôlei Bauru x Brasília Vôlei | 25/11 | 21h | Arena Paulo Skaf
Sancor Seguros Vôlei x Sesi Vôlei Bauru | 01/12 | 18h30 | Maringá
Sesi Vôlei Bauru x Sesc Flamengo | 05/12 | 21h | Arena Paulo Skaf
Gerdau Minas x Sesi Vôlei Bauru | 12/12 | 18h30 | Belo Horizonte
Sesi Vôlei Bauru x Osasco São Cristóvão Saúde | 22/12 | 21h | Arena Paulo Skaf