Após furto em fazenda de Bauru, funcionários rendem 2 suspeitos

Dois homens foram rendidos por funcionários de uma fazenda em Bauru, na manhã desta quarta-feira (22), após furtarem objetos da propriedade. Um deles tinha mandado de prisão em aberto. A Polícia Militar (PM) foi acionada e ambos permaneceram presos, à disposição da Justiça.

O fato ocorreu por volta das 9h. Segundo o boletim de ocorrência (BO), os suspeitos entraram na fazenda sem autorização e furtaram duas panelas, diversos fios de cobre e uma persiana de metal de duas casas, itens avaliados em aproximadamente R$ 280,00.

Funcionários da propriedade flagraram a ação criminosa e perseguiram a dupla, que acabou contida até a chegada da PM. Os dois homens, de 30 e 38 anos, o primeiro procurado pela Justiça, foram conduzidos ao plantão policial e autuados em flagrante por furto.