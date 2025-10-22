Dia do Médico — 18/10: a data que vem do projeto de um bauruense

No calendário das profissões, 18 de outubro é o dia em que o Brasil saúda os médicos — data que, no Estado de São Paulo, foi formalizada por iniciativa do saudoso médico e deputado estadual bauruense Abrahim Dabus. O projeto de lei de sua autoria (PL 410/1971) instituiu a data como o “Dia do Médico” no âmbito estadual, gesto que reforçou a ligação entre sua formação profissional e sua atuação pública.

Abrahim Dabus nasceu em Avaré, formou-se em Medicina e consolidou carreira como obstetra e referência na área da saúde em Bauru, cidade que o adotou como um dos seus nomes ilustres. Na política, foi eleito deputado estadual por quatro legislaturas (1971–1986), em famosas dobradinhas políticas com o ex-deputado federal e ex-prefeito de Bauru Alcides Franciscato.

A trajetória de Dabus mistura consultórios e plenário. Médico por vocação e parlamentar por escolha, ele levou a experiência clínica para a elaboração de políticas públicas e iniciativas simbólicas — como a oficialização do dia em homenagem à profissão — que buscavam reconhecer a dedicação dos profissionais à saúde da população. A proposta que originou o PL 410/1971 é um exemplo de como legisladores médicos podem transformar vivência profissional em legislação de reconhecimento.