Boulevard Shopping realiza evento de Halloween para pets

O mês de outubro é conhecido por ser o mês do Halloween, época marcada pela famosa frase "Gostosuras ou travessuras?". No Boulevard Shopping, administrado pela ALLOS - mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras do Brasil -, a programação especial está garantida e, claro que os pets não poderiam ficar de fora.

Neste domingo (26), será realizado o “Encontro Pet - Halloween”, evento temático, gratuito e aberto ao público. A ação será das 15h às 17h, no Aonet Coworking, localizado no piso L2 do centro de compras. Para "entrar na brincadeira", a sugestão é que os pets estejam fantasiados, acompanhados da fantasia de seus tutores.

“Eventos como o 'Encontro Pet' reforçam nosso compromisso em oferecer experiências criativas, diferentes e especiais para todos os públicos, incluindo os tutores e seus pets. Ações como essa aproximam ainda mais a comunidade do Boulevard Shopping”, explica Bruna Evangelista.