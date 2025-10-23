Boulevard Shopping realiza evento de Halloween para pets

O mês de outubro é conhecido por ser o mês do Halloween, época marcada pela famosa frase "Gostosuras ou travessuras?". No Boulevard Shopping, administrado pela ALLOS - mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras do Brasil -, a programação especial está garantida e, claro que os pets não poderiam ficar de fora.
Neste domingo (26), será realizado o “Encontro Pet - Halloween”, evento temático, gratuito e aberto ao público. A ação será das 15h às 17h, no Aonet Coworking, localizado no piso L2 do centro de compras. Para "entrar na brincadeira", a sugestão é que os pets estejam fantasiados, acompanhados da fantasia de seus tutores.
“Eventos como o 'Encontro Pet' reforçam nosso compromisso em oferecer experiências criativas, diferentes e especiais para todos os públicos, incluindo os tutores e seus pets. Ações como essa aproximam ainda mais a comunidade do Boulevard Shopping”, explica Bruna Evangelista.
O “Encontro Pet - Halloween” conta com o patrocínio da Spert e apoio da ONG Arca da Fé e Tio Petisco.
Atrações
A Spert - empresa de Santa Cruz do Rio Pardo -, especializada em alimentação de qualidade e segurança pet é a patrocinadora oficial do evento. No dia, a marca distribuirá amostras grátis de seus produtos e fará sorteio de brindes para os que estiverem presentes.
Além disso, o Tio Petisco e sua equipe também estarão presentes, apresentando seus animais não convencionais. Os visitantes poderão interagir e registrar fotos e vídeos com os animais.
O Dougão - Estética Animal fará o embelezamento gratuito em cães, com a aplicação de adereços, laços e tintura de pelos específica para os animais.
Adoção Pet
O “Encontro Pet" conta ainda com uma ação especial da ONG Arca da Fé. Durante todo o evento, os voluntários da organização estarão no local com cães e gatos disponíveis para adoção. São animais de diferentes idades, cores e portes, que foram resgatados pela ONG. Todos os pets são vermifugados e vacinados, de acordo com o calendário vacinal apropriado para a espécie. Além disso, a Arca da Fé oferece castração gratuita para aqueles que forem adotados no evento. Os interessados deverão apresentar documento de identidade com foto, comprovante de residência e assinar o Termo de Responsabilidade. A adoção será autorizada apenas para maiores de 21 anos.
Confira a programação:
Pets e tutores fantasiados para o “Encontro”
Animais não convencionais do Tio Petisco.
Adoção de animais com a ONG Arca da Fé
Distribuição de amostras e sorteio de brindes da Spert.
Tire uma foto polaroid com seu “aumigo” e leve essa lembrança para casa
Dougão Estética Animal
Personagens caracterizados interagindo e tirando fotos com o público
SERVIÇO
Neste domingo (26), terá “Encontro Pet - Halloween", das 15h às 17h, no Aonet Coworking, localizado no piso L2 do Boulevard Shopping. O evento é gratuito e aberto ao público. O “Encontro” conta com o patrocínio da Spert e apoio do Tio Petisco e ONG Arca da Fé.