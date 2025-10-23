Dupla da Arena Dalli Bauru conquista torneio de Beach Tennis

A dupla bauruense formada por Enzo Shirosaki, de 27 anos, e João Gallego, de 24 anos, atletas da Arena Dalli Beach Sports, conquistou o título do 3º Open Summer Beach Club – Click Motors, na categoria Masculino 'B'. O torneio foi realizado no último sábado (18), na cidade de Botucatu, e reuniu equipes de toda a região. A competição contou com a presença de atletas das categorias 60+, D, C e B.

Com 12 duplas inscritas, divididas em quatro grupos de três, o torneio teve uma fase de grupos onde as duas melhores de cada chave avançaram às quartas-de-final. Em todas as etapas até a final, as partidas foram disputadas em sistema de um set único de seis games, conforme o padrão da categoria ‘B’. Na final, os bauruenses enfrentaram a dupla formada por Filipe e Luís Fraga, em um jogo equilibrado, que acabou com vitória de Enzo e Gallego por 6 a 3.

Para Enzo, a conquista do último sábado representou mais do que um título: foi um alívio emocional e a confirmação de que o trabalho vem dando resultados. “Fazia cinco meses que eu não participava de um torneio. Nos últimos que joguei, acabei caindo ainda na fase de grupos ou nas quartas de final. Segurei o choro quando a gente ganhou, foi um momento muito especial”, revela.