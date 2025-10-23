Dupla da Arena Dalli Bauru conquista torneio de Beach Tennis

A dupla bauruense formada por Enzo Shirosaki, de 27 anos, e João Gallego, de 24 anos, atletas da Arena Dalli Beach Sports, conquistou o título do 3º Open Summer Beach Club – Click Motors, na categoria Masculino 'B'. O torneio foi realizado no último sábado (18), na cidade de Botucatu, e reuniu equipes de toda a região. A competição contou com a presença de atletas das categorias 60+, D, C e B.
Com 12 duplas inscritas, divididas em quatro grupos de três, o torneio teve uma fase de grupos onde as duas melhores de cada chave avançaram às quartas-de-final. Em todas as etapas até a final, as partidas foram disputadas em sistema de um set único de seis games, conforme o padrão da categoria ‘B’. Na final, os bauruenses enfrentaram a dupla formada por Filipe e Luís Fraga, em um jogo equilibrado, que acabou com vitória de Enzo e Gallego por 6 a 3.
Para Enzo, a conquista do último sábado representou mais do que um título: foi um alívio emocional e a confirmação de que o trabalho vem dando resultados. “Fazia cinco meses que eu não participava de um torneio. Nos últimos que joguei, acabei caindo ainda na fase de grupos ou nas quartas de final. Segurei o choro quando a gente ganhou, foi um momento muito especial”, revela.
Atleta desde a infância, Enzo iniciou sua trajetória no beach tennis em 2020, durante a pandemia, por influência de um amigo, Lucas Nagami, e atualmente atua também como professor na Arena Dalli, onde dá aulas desde 2024. Ele atende alunos de diferentes idades, desde crianças até atletas da melhor idade. A vivência como instrutor também contribui para sua performance nas quadras. “Fazer parte do C.T. Dalli, ter o acompanhamento do Flavio Arouca — que é o número 40 do mundo — e todo o suporte que a arena tem proporcionado foi um boom para a gente evoluir, devo muito disto ao Fábio Andó e a Andreia que nos proporcionaram este momento, a estrutura que temos aqui faz toda a diferença.”
A dupla também conta com a orientação do coach Gustavo Cardoso, o "Guga", que tem acompanhado a dupla dentro e fora das quadras. “O Guga foi essencial em cada passo, cada dica. Ele nos ajudou tanto tecnicamente quanto emocionalmente. Só tenho a agradecer ao Gallego, meu parceiro, pelo incentivo e por todos os treinos juntos. Essa conquista é coletiva. Estar de volta ao pódio depois de tanto tempo é uma sensação incrível”, afirma Enzo.
A Arena Dalli Beach, com sede em Bauru (rua Prof. Antônio Reis Filho, 4-73 - Vila Aviação, ao lado da Praça do Avião), tem ampliado sua atuação no cenário regional do beach tennis. Além de servir como local de treino para atletas que participam de competições, o espaço também oferece aulas e acompanhamento técnico. A estrutura inclui quadras específicas para a modalidade, equipamentos e suporte profissional. O centro é coordenado por Fábio Andó, Andreia Andó e Mítico Ouno Andó.