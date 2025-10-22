Hospital Unimed Bauru celebra 26 anos com foco em expansão

No próximo dia 22 de outubro, o Hospital Unimed Bauru (HUB) completa 26 anos de atuação, consolidado como uma das principais referências em saúde no interior de São Paulo. Mais do que uma data comemorativa, o aniversário simboliza o compromisso contínuo da instituição com a inovação tecnológica, qualidade assistencial e ampliação de serviços.
Inaugurado em 22 de outubro de 1999, o HUB está instalado em uma área de 96 mil metros quadrados, sendo 22 mil metros quadrados de área construída. Hoje, o hospital atende cerca de 15 mil pacientes por mês e realiza, em seu centro cirúrgico, aproximadamente 1.500 cirurgias mensais, de diversas especialidades — incluindo as inovadoras cirurgias robóticas, com mais de 2 mil procedimentos realizados até o momento.
A estrutura do hospital inclui pronto atendimento adulto e infantil, sala de parto adequada, UTIs neonatal, pediátrica e adulto, além de serviços especializados como hemodinâmica, hemodiálise e diagnóstico por imagem.
“Neste ano, inauguramos o setor de Terapia Antineoplásica e Transplante de Medula Óssea, fortalecendo ainda mais nossa atuação na oncologia. Esse novo serviço vem se somar à nossa estrutura de Radioterapia, que completa 10 anos em 2026 e foi o primeiro instalado no Sistema Unimed”, destaca o diretor superintendente do HUB, Roberson Antequera Moron.
O hospital também se destaca pelos reconhecimentos de qualidade. Possui o Certificado ONA 3 – Acreditado com Excelência, concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), posicionando o HUB entre os hospitais mais bem avaliados do país. Além disso, desde 2021, a instituição mantém o Nível 10 no Ciclo de Qualificação dos Recursos Próprios do Sistema Unimed (nota máxima) e, em 2025, conquistou também o Selo Diamante em Segurança do Paciente.
Novos investimentos e obras em andamento
Para acompanhar o crescimento da demanda e manter o padrão de excelência, o Hospital Unimed Bauru realiza atualmente uma série de obras estruturais, que incluem:
• Ampliação do estacionamento do Pronto Atendimento Infantil e para colaboradores;
• Expansão da área de Ginecologia, Obstetrícia e Pediatria, com melhorias para oferecer ainda mais conforto e eficiência;
• Ampliação da Cozinha e do Refeitório, visando mais espaço e qualidade no preparo das refeições e no bem-estar das equipes;
• Construção da Farmácia Unimed, garantindo comodidade e a eficiência na entrega de medicamentos aos pacientes.
“Chegar aos 26 anos com tantas frentes de expansão em andamento mostra que estamos no caminho certo. Nosso compromisso é evoluir sempre, com estrutura, tecnologia e, acima de tudo, respeito às pessoas. Investimos para oferecer mais conforto, segurança e acolhimento aos nossos pacientes e colaboradores”, afirma Moron.