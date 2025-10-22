Hospital Unimed Bauru celebra 26 anos com foco em expansão

No próximo dia 22 de outubro, o Hospital Unimed Bauru (HUB) completa 26 anos de atuação, consolidado como uma das principais referências em saúde no interior de São Paulo. Mais do que uma data comemorativa, o aniversário simboliza o compromisso contínuo da instituição com a inovação tecnológica, qualidade assistencial e ampliação de serviços.

Inaugurado em 22 de outubro de 1999, o HUB está instalado em uma área de 96 mil metros quadrados, sendo 22 mil metros quadrados de área construída. Hoje, o hospital atende cerca de 15 mil pacientes por mês e realiza, em seu centro cirúrgico, aproximadamente 1.500 cirurgias mensais, de diversas especialidades — incluindo as inovadoras cirurgias robóticas, com mais de 2 mil procedimentos realizados até o momento.

A estrutura do hospital inclui pronto atendimento adulto e infantil, sala de parto adequada, UTIs neonatal, pediátrica e adulto, além de serviços especializados como hemodinâmica, hemodiálise e diagnóstico por imagem.