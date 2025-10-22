FourC celebra 17 anos com palestra de Edu Valladares

Em comemoração aos 17 anos da FourC Bilingual Academy, a escola realiza um encontro com Edu Valladares, um dos principais nomes da educação contemporânea no Brasil. A palestra, intitulada “Aprendabilidade: como criar novos futuros”, acontece no dia 3 de novembro, às 19h, na FourC. O evento é gratuito, com vagas limitadas.

A proposta da palestra é inspirar a reflexão sobre a aprendizagem. Edu é criador do conceito de Aprendabilidade, que propõe uma nova forma de aprender baseada na interseção entre aprendizagem, habilidade e vulnerabilidade. A visão inovadora de Edu enfatiza a importância de abraçar o “não-saber” e de ver o erro como um componente vital para o desenvolvimento pessoal e profissional.

Graduado em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Edu já capacitou equipes de grandes empresas como Itaú, Reserva, Rede Globo, Heineken, Porto, Rock World, Senac, Sebrae, entre outras.