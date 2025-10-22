FourC celebra 17 anos com palestra de Edu Valladares

Em comemoração aos 17 anos da FourC Bilingual Academy, a escola realiza um encontro com Edu Valladares, um dos principais nomes da educação contemporânea no Brasil. A palestra, intitulada “Aprendabilidade: como criar novos futuros”, acontece no dia 3 de novembro, às 19h, na FourC. O evento é gratuito, com vagas limitadas.
A proposta da palestra é inspirar a reflexão sobre a aprendizagem. Edu é criador do conceito de Aprendabilidade, que propõe uma nova forma de aprender baseada na interseção entre aprendizagem, habilidade e vulnerabilidade. A visão inovadora de Edu enfatiza a importância de abraçar o “não-saber” e de ver o erro como um componente vital para o desenvolvimento pessoal e profissional.
Graduado em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Edu já capacitou equipes de grandes empresas como Itaú, Reserva, Rede Globo, Heineken, Porto, Rock World, Senac, Sebrae, entre outras.
Com mais de duas décadas de experiência em educação e aprendizagem, Edu já ministrou palestras internacionais, incluindo apresentações no TEDx e SXSW Edu.
“Acreditamos que a aprendizagem é um processo contínuo, vivo e em constante transformação. Trazer o Edu é reafirmar nosso compromisso com uma educação que inspira curiosidade, propósito e coragem para criar novos futuros”, destaca Juliana Storniolo, diretora de Ensino da FourC Bilingual Academy.
Serviço
Evento: Aprendabilidade: como criar novos futuros
Palestrante: Edu Valladares — designer de experiências de aprendizagem e pesquisador sobre vulnerabilidade e futuros da educação
Data: 3 de novembro de 2025
Horário: 19h
Local: FourC Bilingual Academy — Av. Affonso José Aiello, 1250, Vila Aviação, Bauru (SP)
Entrada: Gratuita
Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/aprendabilidade-como-criar-novos-futuros/3176102