Juíza manda prefeitura pagar diferenças do piso do magistério

A Vara da Fazenda Pública de Bauru determinou que a Prefeitura pague, no prazo de 90 dias, as diferenças salariais retroativas devidas aos profissionais do magistério municipal, referentes ao período entre janeiro de 2022 e maio de 2024. A decisão, assinada pela juíza Lígia Dal Colletto Bueno nesta terça-feira (21), atende parcialmente à ação civil pública movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região (Sinserm). Cabe recurso.

A sentença reconhece o direito dos professores e especialistas da rede municipal ao recebimento integral das diferenças salariais decorrentes da aplicação da Lei Municipal nº 7.799/2024, que atualizou a grade salarial do magistério e adequou a jornada de trabalho à Lei Federal nº 11.738/2008, a chamada Lei do Piso Nacional do Magistério.

Para os professores adjuntos e especialistas, a prefeitura deve pagar a proporcionalidade do piso nacional do magistério para jornada básica de 30 horas semanais. Para os especialistas em Gestão Escolar - diretores de escola, aplicar o percentual de 5,70%. E os devidos reflexos nas demais verbas salariais que compõem a remuneração (biênios, sexta-parte, ATP, vantagens pessoais), com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021