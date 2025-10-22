Morre dona Marina, benzedeira pioneira do Nova Flórida, em Bauru

A benzedeira e líder comunitária Maria José Souto, conhecida como dona Marina, morreu aos 94 anos, nesta segunda-feira (20), vítima de pneumonia, no Hospital de Base de Bauru, informou a família.

Pioneira do bairro Nova Flórida, na região do Jardim Pagani, onde se mudou em 1957 — na mesma época da vizinha dona Hilda —, dona Marina foi sepultada no Memorial Bauru. Ela deixa os filhos Sonia, Sonival, José Geraldo, Edson, Patrícia e Erasmo, além de netos, bisnetos e tataranetos.

Segundo o neto Lucas Gabriel, mesmo afastada da associação de moradores por motivos de saúde, a avó continuava acompanhando e defendendo as causas do bairro.