DESPEDIDA

Morre dona Marina, benzedeira pioneira do Nova Flórida, em Bauru

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo de família
Dona Marina foi líder comunitária e benzedeira no bairro
A benzedeira e líder comunitária Maria José Souto, conhecida como dona Marina, morreu aos 94 anos, nesta segunda-feira (20), vítima de pneumonia, no Hospital de Base de Bauru, informou a família.

Pioneira do bairro Nova Flórida, na região do Jardim Pagani, onde se mudou em 1957 — na mesma época da vizinha dona Hilda —, dona Marina foi sepultada no Memorial Bauru. Ela deixa os filhos Sonia, Sonival, José Geraldo, Edson, Patrícia e Erasmo, além de netos, bisnetos e tataranetos.

Segundo o neto Lucas Gabriel, mesmo afastada da associação de moradores por motivos de saúde, a avó continuava acompanhando e defendendo as causas do bairro.

Quem a conheceu lembra de dona Marina como uma mulher de fé, determinada e batalhadora, que não se deixou abater pelas dificuldades da vida. Cuidou por anos do marido tetraplégico, superou um câncer na garganta — que a deixou quase sem voz — e sobreviveu a um incêndio, no qual perdeu os dedos da mão direita.

Dona Maria com parte da família
