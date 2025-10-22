The One dá adeus à noite de Bauru, após 11 anos de gols e brindes

Após 11 anos fiel à proposta de associar a paixão pela gastronomia norte-americana à transmissão de eventos esportivos ao vivo, o The One Sports Bar & Grill, situado na quadra 17 da rua Octávio Pinheiro Brisolla, se despediu de Bauru. Fundado pelos irmãos Fernando e Ricardo Ramos Geloneze, o estabelecimento foi vendido em 2024 e permaneceu ativo na administração dos novos sócios até fechar as portas oficialmente no final do mês passado.

No perfil do Instagram do estabelecimento, os donos mais recentes agradeceram os clientes e colaboradores que passaram por lá. “Foram muitos momentos compartilhados nessa casa. Nos despedimos com o coração cheio de gratidão e com a certeza de que cada passo valeu a pena. Obrigado por fazer parte da nossa história”, diz o texto.

Sem dar detalhes, os proprietários atuais afirmaram que deixarão o ramo de restaurantes. Já os irmãos fundadores, embora tenham deixado a administração em diferentes momentos e por objetivos distintos, destacaram o quanto o The One marcou a vidas deles e a noite bauruense.



Recordações