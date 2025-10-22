The One dá adeus à noite de Bauru, após 11 anos de gols e brindes

Após 11 anos fiel à proposta de associar a paixão pela gastronomia norte-americana à transmissão de eventos esportivos ao vivo, o The One Sports Bar & Grill, situado na quadra 17 da rua Octávio Pinheiro Brisolla, se despediu de Bauru. Fundado pelos irmãos Fernando e Ricardo Ramos Geloneze, o estabelecimento foi vendido em 2024 e permaneceu ativo na administração dos novos sócios até fechar as portas oficialmente no final do mês passado.
No perfil do Instagram do estabelecimento, os donos mais recentes agradeceram os clientes e colaboradores que passaram por lá. “Foram muitos momentos compartilhados nessa casa. Nos despedimos com o coração cheio de gratidão e com a certeza de que cada passo valeu a pena. Obrigado por fazer parte da nossa história”, diz o texto.
Sem dar detalhes, os proprietários atuais afirmaram que deixarão o ramo de restaurantes. Já os irmãos fundadores, embora tenham deixado a administração em diferentes momentos e por objetivos distintos, destacaram o quanto o The One marcou a vidas deles e a noite bauruense.
Recordações
O The One Sports Bar & Grill nasceu em maio de 2014 a partir de uma ideia que Fernando e Ricardo Ramos Geloneze tiveram durante viagem aos Estados Unidos. Na oportunidade, os sports bars, locais que misturavam boas bebidas e comidas à transmissão simultânea de eventos esportivos, chamaram a atenção dos dois por reunirem jovens, casais, famílias e idosos, enfim, público variado de todas as gerações.
A sensação era a de que faltava um ambiente semelhante em Bauru, afirma Ricardo. Ele destaca que, logo no ano de abertura, o The One fez enorme sucesso. “Foram quase dois anos de fila de espera todo final de semana, com grandes marcos como a Copa do Mundo, parcerias com o Bauru Basket e times de vôlei”, relata.
Mais de 50 mil clientes passaram pelo local, revela Fernando. “Tivemos prefeitos como o Rodrigo Agostinho, vereadores como o Manfrinato, jogadores dos times da cidade, como o Larry Taylor e a Tiffany”, explica. O ex-sócio relata guardar memórias afetivas do começo do empreendimento. “O Fernando do Templo sempre passava lá depois de fechar o bar dele, só para tomar uma bebida e bater papo com a gente”, relembra.
Nas telas do sport bar bauruense passaram os maiores eventos do Brasil e do mundo, como Champions League, NBA, Super Bowl, Copas do Mundo, Olimpíadas e campeonatos brasileiros. Aniversários, happy hours, pedidos e até festa de casamento já chegaram a ser feitos no local, informam os irmãos. Mas com a Covid-19 e outras questões, a caminhada deles seguiu por outras trilhas.