Educação leva 8 mil alunos de Bauru ao cinema no Mês das Crianças

Neste Mês das Crianças, a Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está levando mais de 8 mil alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental ao cinema do Alameda Rodoserv Center e no Cine Araújo do Bauru Shopping. Muitos deles estão vivendo a primeira experiência diante da telona, com direito a pipoca e suco.
Cada kit cultural, que inclui o ingresso, custou R$ 29,75 por aluno — valor individual cobrado por duas empresas contratadas em setembro: Lanches Alameda Quality Center Ltda. e MSA Empresa Cinematográfica Ltda.
Ao todo, o investimento no projeto “A Escola vai ao Cinema” pode chegar a R$ 277.865,00 - isto porque a administração pagará exclusivamente pelas crianças que forem. O total de tíquetes que podem ser adquiridos, incluindo professores e servidores que acompanham os alunos das 16 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emef), é de 9.340, mas sabe-se que alguns faltam por razões variadas.
Quem acompanha a prefeita Suéllen Rosim (PSD) nas redes sociais pôde conhecer a iniciativa, também divulgada pela assessoria de imprensa. Em vídeo publicado, a chefe do Executivo destacou que, além do aspecto pedagógico, o objetivo é proporcionar um dia especial às crianças, com entretenimento e confraternização, assim como integração, lazer e enriquecimento cultural, valorizando a experiência coletiva do cinema como recurso formativo.
O projeto exibe os filmes ‘Missão Pet 2025’, ‘Os Caras Malvados 2’, ‘Tron’ e ‘Como Treinar o Seu Dragão - Live Action’, selecionados conforme a faixa etária dos alunos. A programação ocorre durante o período escolar, com sessões nos períodos da manhã e da tarde, e inclui a distribuição de kits de pipoca e suco.
Os alunos são transportados das escolas até o cinema por ônibus da Secretaria da Educação, com o acompanhamento e supervisão de professores e servidores, reitera a assessoria.