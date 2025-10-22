Educação leva 8 mil alunos de Bauru ao cinema no Mês das Crianças

Neste Mês das Crianças, a Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está levando mais de 8 mil alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental ao cinema do Alameda Rodoserv Center e no Cine Araújo do Bauru Shopping. Muitos deles estão vivendo a primeira experiência diante da telona, com direito a pipoca e suco.

Cada kit cultural, que inclui o ingresso, custou R$ 29,75 por aluno — valor individual cobrado por duas empresas contratadas em setembro: Lanches Alameda Quality Center Ltda. e MSA Empresa Cinematográfica Ltda.

Ao todo, o investimento no projeto “A Escola vai ao Cinema” pode chegar a R$ 277.865,00 - isto porque a administração pagará exclusivamente pelas crianças que forem. O total de tíquetes que podem ser adquiridos, incluindo professores e servidores que acompanham os alunos das 16 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emef), é de 9.340, mas sabe-se que alguns faltam por razões variadas.