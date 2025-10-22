22 de outubro de 2025
ADULTOS E CRIANÇAS

Atrações variadas marcam o 3º Encontro da Família em Bauru


Divulgação

Bauru receberá, das 9h às 13h30 do próximo domingo (26),  a terceira edição do Encontro da Família, na Praça Portugal. O evento contará com clubes de automóveis de Bauru e região, shows e brinquedos gratuitos, além de praça de alimentação e feira de artesanato para o público. 

A festa oferece diversão gratuita para adultos e crianças, com animação de Robertinho do Som e show da banda Coffee Drums. Para participar do evento como expositor, os interessados devem levar um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

O 3º Encontro da Família é realizado pelo Clube de Carros Antigos do Centro-Oeste Paulista, com apoio da Prefeitura Municipal de Bauru e do JCNET.

SERVIÇO:

3º Encontro da Família

Data: Domingo, 26 de outubro, das 9h às 13h30

Local: Praça Portugal, Bauru

Para mais informações, contacte: (14) 99702-9787

