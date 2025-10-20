Bauru Basket é superado pelo Paulistano na 2ª rodada do NBB Caixa

Na noite desta segunda-feira (20), o Bauru Basket foi à quadra do ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo, para encarar o time do Paulistano. Depois de um confronto parelho, marcado pela intensidade física, o Dragão acabou superado pelos donos da casa pelo placar de 66 x59. A partida foi válida pela segunda rodada do NBB Caixa.

“Chegamos a ter o controle do jogo em alguns momentos, principalmente pela boa atuação dos meninos que vieram da rotação. Mas faltou aquele sprint na reta final para segurarmos o resultado. Méritos também do Paulistano, que soube impedir o nosso jogo interno com o Andrezão”, avaliou o técnico Paulo Jaú.

O armador Eugeniusz também lamentou a derrota, embora tenha ressaltado a evolução defensiva dos bauruenses em comparação ao jogo de estreia. “Melhoramos a nossa postura em relação ao que apresentamos contra o Flamengo, mas ainda precisamos tomar decisões melhores no ataque. E se você está sem aproveitamento num jogo em que força as bolas, é natural que saia com a derrota. Mas o NBB é isso: jogo atrás de jogo, então temos que corrigir e não ficar lamentando", afirmou o camisa 0.

Números