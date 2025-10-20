Empresa de Bauru vence licitação para gerir restaurante do Zoo

A RRX Fornecimento de Refeições Ltda venceu o processo de licitação para explorar comercialmente o restaurante do Zoológico Municipal. O prédio, concluído há mais de um ano e meio, deve finalmente ganhar operação própria nos próximos meses. A expectativa é que o contrato seja assinado em dias. O resultado da concorrência foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) da última quinta-feira (16).

De Bauru, a empresa fornece refeições para o Hospital das Clínicas (HC) — incluindo a unidade Centrinho —, o Instituto Lauro de Souza Lima e o Comando da Polícia Militar (PM). Pelo contrato de cinco anos, a RRX pagará R$ 11.240,00 de aluguel mensal. O valor, entretanto, já foi um dos fatores que desestimularam interessados em editais anteriores. Em 2023, o aluguel previsto era de R$ 20 mil, e no segundo edital caiu para R$ 15.750,00, ainda considerado alto por potenciais concorrentes.

Embate

Na mesma publicação de quinta-feira passada (16), foi negado o recurso interposto por uma das concorrentes, envolvida em um imbróglio com a Prefeitura. A pessoa em questão é cunhada do empresário que mantém uma cantina no zoológico, acusado pela administração municipal de tentar burlar as regras do edital para assumir o novo espaço utilizando o CNPJ da familiar. O empresário, em entrevista ao JCNET, negou as acusações e as classificou como “criminosas”.