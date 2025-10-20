20 de outubro de 2025
ABASTECIMENTO

DAE conclui reparo em adutora e retoma captação de água

Divulgação

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) concluiu, no início da tarde desta segunda-feira (20), o reparo emergencial na adutora da estação de captação do Rio Batalha. Com a finalização do serviço, a Estação de Tratamento de Água (ETA) já retomou suas operações.

A normalização do abastecimento nas regiões atendidas pelo sistema Batalha/ETA, como Centro, Altos da Cidade, Vila Falcão, Vila Industrial, Vila Independência, Jardim Ouro Verde e adjacências, ocorrerá de forma gradativa ao longo desta segunda-feira.

