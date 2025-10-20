Evento da Aeaps capacita entidades para captação de recursos

Evento “Gestão com Propósito – Trilhas da Transformação” capacita organizações sociais em Captação de Recursos e Gestão de Impacto Social em Bauru
Promovido pela AEAPS nos dias 27 e 28 de outubro, evento reunirá especialistas nacionais para capacitar organizações sociais de Bauru e região
A Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social de Bauru e Região (AEAPS) realiza, nos dias 27 e 28 de outubro, o primeiro módulo do programa Gestão com Propósito – Trilhas da Transformação, com o tema “Captação de Recursos e Gestão de Impacto Social”, na Unisagrado, em Bauru.
A iniciativa inaugura uma trilha de conhecimento voltada à profissionalização da gestão das organizações sociais, com foco em estratégias práticas e inovadoras para ampliar a sustentabilidade financeira, fortalecer a governança e potencializar o impacto social das instituições do Terceiro Setor.
Especialistas de referência nacional
O evento contará com dois dos principais nomes da captação de recursos no Brasil: Danilo Jungers e Thiago Massagardi.
Danilo Jungers é graduado em Marketing, com especialização em Gestão de Organizações do Terceiro Setor e MBA em Administração de Empresas pela FGV/SP. Vice-presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), é fundador da Jungers Consultoria, professor de pós-graduação e palestrante reconhecido por sua atuação em captação de recursos e marketing social.
Thiago Massagardi é pós-graduado em Gestão de Projetos Sociais e fundador da Everest Fundraising. Atuou em grandes organizações, como a Fundação SOS Mata Atlântica, e é considerado uma das referências nacionais em estratégias de captação. Especialista em inovação, já colaborou com instituições como a WWF e a Cruz Vermelha.
Juntos, os palestrantes têm uma trajetória consolidada de parcerias em cursos e eventos voltados à sustentabilidade do Terceiro Setor, como o Festival ABCR e encontros da Rede Filantropia, além de palestras e masterclasses sobre telemarketing social e gestão de recursos.
Uma jornada de transformação
Para o presidente da AEAPS, William Menezes, o evento marca um novo momento na qualificação das organizações sociais de Bauru e região:
“Acreditamos que a transformação social passa pela gestão com propósito. Com esta trilha de capacitação, a AEAPS reforça seu compromisso em apoiar as instituições na busca por autonomia, transparência e resultados sustentáveis. Trazer profissionais do porte de Danilo Jungers e Thiago Massagardi é um passo importante para fortalecer o ecossistema do Terceiro Setor na nossa região.”
Programação Completa
Dia 27/10 – Segunda-feira
08h00 – 08h30 | Credenciamento e Café de boas-vindas
08h30 – 09h00 | Abertura oficial e orientações iniciais
09h00 – 12h00 | Capacitação – Módulo 1: Tipos de Recursos – Fontes e Estratégias
12h00 – 13h40 | Intervalo para almoço
14h00 – 17h00 | Capacitação – Módulo 2: Fontes e Estratégias de Captação
17h00 – 18h00 | Encerramento do dia (Dúvidas + Café da tarde)
Atividade Extra (opcional)
18h00 – 20h00 | Aula complementar – Tema: Terceiro Setor: Uma Opção de Atuação
Dia 28/10 – Terça-feira
08h00 – 08h30 | Café da manhã
08h40 – 10h40 | Capacitação – Módulo 3: Relacionamento com Doadores (antes e depois da doação)
10h40 – 11h00 | Intervalo (coffee break)
11h00 – 12h30 | Capacitação – Módulo 4: Formação de Conselhos e sua importância para a Captação
12h30 – 13h40 | Intervalo para almoço
14h00 – 17h00 | Capacitação – Módulo 5:
• Payback e Break Even na Captação
• Boas práticas para implantação de um Departamento de Captação
17h00 – 18h00 | Encerramento geral, dúvidas e networking (Café da tarde)
Sobre o programa
O Gestão com Propósito – Trilhas da Transformação é um programa de capacitação contínuo que, ao longo de 2026, abordará temas fundamentais da gestão profissional de organizações sociais, como captação de recursos, transparência, impacto social, aspectos jurídicos e contábeis, comunicação e marketing institucional.
O primeiro módulo, Captação de Recursos e Gestão de Impacto Social, será realizado nos dias 27 e 28 de outubro, na Unisagrado, em Bauru.
As inscrições estão abertas pelo link:
https://www.sympla.com.br/evento/gestao-com-proposito-trilhas-da-transformacao/3164626
Serviço
Data: 27 e 28 de outubro de 2025
Local: Auditório João Paulo II, Bloco J, Unisagrado – Bauru/SP
Tema: Captação de Recursos e Gestão de Impacto Social
Inscrições: Sympla – Gestão com Propósito
Realização: AEAPS
Patrocínio: Unisagrado, Confiança Supermercados e Vida Top+ Saúde
Apoio: Jornal da Cidade/JCNet