Evento da Aeaps capacita entidades para captação de recursos

Evento “Gestão com Propósito – Trilhas da Transformação” capacita organizações sociais em Captação de Recursos e Gestão de Impacto Social em Bauru

Promovido pela AEAPS nos dias 27 e 28 de outubro, evento reunirá especialistas nacionais para capacitar organizações sociais de Bauru e região

A Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social de Bauru e Região (AEAPS) realiza, nos dias 27 e 28 de outubro, o primeiro módulo do programa Gestão com Propósito – Trilhas da Transformação, com o tema “Captação de Recursos e Gestão de Impacto Social”, na Unisagrado, em Bauru.