Construtora Dinâmica entrega revitalização da Praça Fares Auad

A Construtora Dinâmica realizará, nesta quarta-feira (22), às 10h, a cerimônia de entrega e reinauguração da Praça Fares Auad, revitalizada após 55 dias de obras. O projeto de requalificação urbana foi desenvolvido como contrapartida à construção do Horizon Residencial, empreendimento entregue recentemente pela construtora.

Preservando as espécies arbóreas já consolidadas, o novo espaço foi planejado para se tornar um ponto de convivência, lazer e bem-estar para a população. Com nova iluminação em LED, a praça agora oferece melhor infraestrutura para os moradores e frequentadores.

Além de ser um ambiente agradável para caminhadas e atividades ao ar livre, a Praça Fares Auad foi pensada para múltiplos usos, como educação, cultura e lazer, podendo receber eventos, atividades educativas e manifestações artísticas.