Construtora Dinâmica entrega revitalização da Praça Fares Auad

A Construtora Dinâmica realizará, nesta quarta-feira (22), às 10h, a cerimônia de entrega e reinauguração da Praça Fares Auad, revitalizada após 55 dias de obras. O projeto de requalificação urbana foi desenvolvido como contrapartida à construção do Horizon Residencial, empreendimento entregue recentemente pela construtora.
Preservando as espécies arbóreas já consolidadas, o novo espaço foi planejado para se tornar um ponto de convivência, lazer e bem-estar para a população. Com nova iluminação em LED, a praça agora oferece melhor infraestrutura para os moradores e frequentadores.
Além de ser um ambiente agradável para caminhadas e atividades ao ar livre, a Praça Fares Auad foi pensada para múltiplos usos, como educação, cultura e lazer, podendo receber eventos, atividades educativas e manifestações artísticas.
“A revitalização da praça proporcionará aos moradores muito mais do que uma melhoria estética. O espaço foi transformado em um ambiente agradável e funcional para o convívio social, estimulando a interação entre famílias, vizinhos e amigos, e promovendo o bem-estar coletivo”, destaca Ricardo Aragão Rocha Faria, arquiteto e diretor da Construtora Dinâmica.
Entre as novidades da praça estão: playground infantil, espaço pet com bebedouro, iluminação moderna em LED (o que proporciona mais segurança) e piso intertravado drenante, que permite a infiltração da água da chuva no solo, evitando acúmulos e alagamentos.
Com o novo projeto, a Praça Fares Auad reafirma seu papel como área verde e de convivência, valorizando toda a região e fortalecendo o compromisso da Construtora Dinâmica com a cidade e com o desenvolvimento urbano sustentável.
A cerimônia de entrega será nesta quarta-feira (22), às 10h, com a presença da prefeita Suéllen Rosim.
Serviço
A Praça Fares Auad está localizada na rua Fuas de Mattos Sabino.