Luizão encerra carreira e inicia nova função no Noroeste

Luiz Carlos Nascimento Júnior, o Luizão, encerra oficialmente, no Esporte Clube Noroeste, sua carreira de atleta profissional. O agora ex-zagueiro, de 38 anos, conclui um ciclo de sucesso dentro das quatro linhas, com inúmeras vitórias, gols decisivos, títulos e acessos — entre eles, com o próprio Norusca, subindo com o time da Série A2 para a elite do Paulistão.

Pelo Norusca, foram 45 jogos e três gols. Agora, o xerifão do gramado e líder do vestiário dá lugar a uma nova versão, para a qual já vinha se preparando na transição de carreira. A Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Noroeste oportuniza sua primeira experiência na supervisão de futebol. Ele trabalhará na comissão técnica juntamente com o experiente supervisor Caio Tuler e com os demais pares do grupo chefiado por André Figueiredo, diretor de futebol, e Guilherme Alves, o técnico.

“Esse novo desafio é uma jornada difícil; porém, venho buscando conhecimento e me preparando há um tempo, mesmo quando ainda jogava. Acredito, sim, que, com o que estudo, com minha experiência e vivência, posso contribuir. E nada melhor do que estar em uma equipe em crescimento, como é o Noroeste, um clube que está se empenhando para alcançar um patamar alto, porque tem projeto para isso. Estou muito feliz de poder parar no Noroeste e dar continuidade ao meu novo trabalho aqui”, comentou Luizão, por meio da assessoria de imprensa do Noroeste.