Clima: Bauru realiza a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), realiza, a partir desta terça-feira (21), a 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). O evento de abertura está marcado para as 10h, na sede da Sedecon, localizada na avenida Duque de Caxias, 16-55.
Com atividades programadas entre os dias 21 e 26 de outubro, a SNCT é uma iniciativa nacional do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), que busca aproximar a ciência da população, promovendo debates, oficinas e experiências educativas em todo o país.
Em Bauru, a organização local da semana garantiu a liberação de R$ 40 mil em recursos federais, por meio de projeto submetido pela Sedecon ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O valor será utilizado para financiar as atividades que integram a programação regional.
Tema nacional e foco regional
Neste ano, o tema da SNCT é “Planeta Água: a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território”. O projeto de Bauru, aprovado dentro dessa temática, tem o título “Das nascentes de rios do coração de São Paulo ao Oceano: Ciência, Rios e Territórios Conectados”.
A proposta busca estimular a cultura oceânica e a reflexão sobre o ciclo da água doce, relacionando-o aos impactos ambientais que se estendem até o oceano. A iniciativa parte da observação da realidade hídrica da região centro-oeste paulista, especialmente dos rios que compõem a Bacia Hidrográfica do Tietê-Paraná.
Além de Bauru, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia contará com atividades simultâneas em Boraceia, Lençóis Paulista e Pederneiras, municípios que apoiam o projeto.
A programação inclui palestras, mostras científicas, oficinas educativas e eventos abertos ao público, com foco em sustentabilidade, inovação e engajamento social por meio da ciência.
“Festa da Ciência”
Um dos pontos altos da programação será a “Festa da Ciência”, que ocorrerá na sexta-feira (24), das 8h30 às 16h30, no Recinto Mello Moraes. O evento contará com o apoio de instituições de ensino e entidades locais, como a Fatec Bauru, Etec Bauru, Instituição Toledo de Ensino (ITE), Lions Clube e Ascam, e terá entrada gratuita, aberta a toda a população.
Durante o encontro, escolas, universidades e organizações da sociedade civil apresentarão experimentos, projetos e iniciativas voltadas à popularização da ciência, com enfoque na educação ambiental e nas soluções locais para os desafios climáticos.
Programação e inscrições
A programação completa da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia pode ser consultada no site oficial do evento: https://semanact.mcti.gov.br
Os interessados em participar da abertura oficial em Bauru podem confirmar presença pelo formulário disponível em https://forms.gle/umSoLfb9a65EuC9J6