Clima: Bauru realiza a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), realiza, a partir desta terça-feira (21), a 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). O evento de abertura está marcado para as 10h, na sede da Sedecon, localizada na avenida Duque de Caxias, 16-55.

Com atividades programadas entre os dias 21 e 26 de outubro, a SNCT é uma iniciativa nacional do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), que busca aproximar a ciência da população, promovendo debates, oficinas e experiências educativas em todo o país.

Em Bauru, a organização local da semana garantiu a liberação de R$ 40 mil em recursos federais, por meio de projeto submetido pela Sedecon ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O valor será utilizado para financiar as atividades que integram a programação regional.

Tema nacional e foco regional