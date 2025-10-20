Reparo na ETA interrompe abastecimento para região do Batalha

A equipe de eletromecânica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) executa, nesta segunda-feira (20), o reparo emergencial de um vazamento na adutora de aço carbono de 600 milímetros, localizada na estação de captação do Rio Batalha. A intervenção corretiva exigiu a paralisação completa da Estação de Tratamento de Água (ETA).

A adutora é responsável pela condução da água bruta do rio até a ETA. Por essa razão, o abastecimento nas regiões atendidas pelo sistema Batalha/ETA será afetado durante a execução dos trabalhos, que têm previsão de conclusão no final da tarde de hoje.

A interrupção poderá ser sentida com instabilidade nos bairros Jardim Ouro Verde, Jardim Shangri-lá, Residencial Jardins do Sul, Jardim Solange, Jardim Ferraz, Jardim Vitória, Vila Ipiranga, Jardim Eugênia, Vila Santista, Jardim Gaivota, Vila Nipônica, Vila São Francisco, Vila Independência, Vila Falcão, Vila Pacífico, Vila Souto, Vila Paraíso, Jardim Jussara, Parque dos Sabiás, Parque das Andorinhas e Núcleo Habitacional Joaquim Guilherme, além de, parcialmente, na Vila Industrial, Chácaras Cornélias, Parque Viaduto, no Centro, nos Altos da Cidade e no Jardim Estoril.