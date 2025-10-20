DAE executa reparo emergencial em adutora na zona norte

A Divisão Técnica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) executa, nesta segunda-feira (20), o reparo emergencial em um trecho da adutora do poço Lotes Urbanizados, localizada na zona norte. A intervenção foi necessária após a identificação de vazamentos na tubulação.

A previsão é que o serviço seja concluído no final da tarde, mas o abastecimento poderá apresentar instabilidade ao longo do dia nos bairros Nobuji Nagasawa, Quinta da Bela Olinda, Jardim Ivone, Vila São Paulo, Pousada da Esperança 1 e 2, Nova Bauru, Vargem Limpa, Distrito Industrial IV e os residenciais Mirante da Colina e Portal da Colina.

?O DAE recomenda o uso racional da água até a completa recuperação do sistema, reforçando que a reservação domiciliar adequada às normas técnicas, com capacidade para no mínimo 24 horas de consumo, é essencial para garantir o abastecimento durante interrupções inesperadas como esta.